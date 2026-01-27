США запропонували Україні гарантії безпеки в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу

Вашингтон наполягає на мирній угоді, що передбачає вихід ЗСУ з неокупованих територій

Гарантії безпеки від Сполучених Штатів для України залежатимуть від згоди Києва на виведення українських військ з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей у межах потенційної мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За даними видання, адміністрація президента США Дональда Трампа дала українській владі зрозуміти, що надання формальних гарантій безпеки напряму залежатиме від готовності Києва погодитися на політичне врегулювання війни з Росією.

Йдеться про угоду, яка передбачає виведення Збройних сил України з територій Донецької та Луганської областей, що наразі перебувають під контролем України, але формально входять до регіонів, частково окупованих Росією.

Крім того, за інформацією джерел Financial Times, США сигналізували українській стороні, що у разі згоди на таку угоду Вашингтон може запропонувати додаткову військову допомогу для посилення української армії у «мирний період».

Водночас конкретний формат гарантій безпеки, які готові надати Сполучені Штати, наразі публічно не розкривається. Джерела не уточнюють, чи йдеться про двосторонній безпековий договір, чи про ширші багатосторонні механізми за участі союзників США.

Нагадаємо, 25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки від США вже готовий до підписання. За його словами, Київ очікує на конкретні зобов’язання Вашингтона щодо підтримки України у разі подальшої агресії з боку Росії.