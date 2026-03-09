Головна Світ Політика
США звинуватили Китай у таємних ядерних випробуваннях

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США звинуватили Китай у таємних ядерних випробуваннях
Китай є володарем ядерних засобів глобального масштабу наземного і морського базування
фото: Reuters

Пекін нібито маскує вибухи на полігоні Лобнор, щоб обійти міжнародну систему моніторингу

Сполучені Штати заявили, що Китай може проводити таємні ядерні випробування, попри міжнародну заборону на такі тестування. За даними Вашингтона, Пекін використовує спеціальні технології, щоб приховати сліди вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Washington Post.

За інформацією Державного департаменту США, Китай провів серію вибухів малої потужності на полігоні Лобнор. Потужність цих вибухів, за оцінками американської сторони, була еквівалентна сотням тонн тротилу.

Американська розвідка також зафіксувала конкретний інцидент, який стався 22 червня 2020 року. Сейсмічні станції тоді зареєстрували підземні поштовхи магнітудою 2,75, що, за оцінками фахівців, відповідає характеристикам ядерного випробування.

Заступник державного секретаря США Томас ДіНанно заявив, що Китай застосовує метод так званого «декуплінгу». Йдеться про проведення вибухів у спеціальних підземних камерах, що дозволяє зменшити сейсмічний сигнал.

Такий підхід дає можливість обходити систему моніторингу Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Ця система, за словами американських посадовців, не завжди здатна точно ідентифікувати вибухи потужністю менше 500 тонн.

Аналітики також звертають увагу на швидке зростання ядерного потенціалу Китаю. Зокрема, Пекін активно будує нові шахти для міжконтинентальних балістичних ракет.

За оцінками експертів, кількість таких пускових установок у Китаї вже перевищила американські показники. Крім того, китайська влада відмовляється брати участь у переговорах щодо контролю над озброєннями та не допускає міжнародних спостерігачів до своїх ядерних полігонів.

Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку Кім Чу Е на керівну посаду в ракетному управлінні, яке відповідає за ядерні сили країни. Дівчина отримала посаду, аналогічну директору ракетного бюро. Йдеться про структуру, яка контролює розробку та випробування балістичних ракет Пхеньяна.

Теги: Китай США ядерна зброя

