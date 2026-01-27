США вдруге вийшли з Паризької кліматичної угоди

Президент США активно заперечує існування кліматичних змін

Сполучені Штати вийшли з Паризької кліматичної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Вдруге американський президент Дональд Трамп виводить США з угоди, яка зобов'язує майже 200 країн світу утримувати зростання середньої світової температури на рівні не більше ніж на 2°C вище доіндустріального рівня.

Варто зазначити, що глава Білого дому не приховує свого заперечення кліматичних змін у світі. Минулого року на засіданні Генеральної асамблеї ООН він заявив, що зміна клімату – це «найбільша афера з усіх коли-небудь проведених», а відновлювану енергію він назвав «жартом». Лише через кілька годин після своєї інавгурації минулого року Трамп видав указ про початок процесу виходу США з Паризької кліматичної угоди.

Крім того, глава Білого дому також виводить США з Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (авторитетний орган ООН у галузі кліматичної науки). Цей орган, до якого входять сотні провідних світових вчених, був створений в 1988 році. Його звіти є вичерпними для розуміння минулих, теперішніх та майбутніх змін клімату.

За свою роботу група науковців отримала Нобелівську премію миру 2007 року, а її наукові оцінки лягли в основу Паризької кліматичної угоди.

Паризька угода була підписана представниками 196 країн в рамках кліматичної конференції у 2015 році. Він прийшов на зміну прийнятому в 1997 році Кіотському протоколу (передбачає квоти на викид парникових газів). Одна з цілей Паризької угоди – «активізувати здійснення» Рамкової конвенції ООН зі змін клімату, зокрема утримати зростання глобальної середньої температури «набагато нижче» 2°C і «докласти зусиль» для обмеження зростання температури до 1,5°C.Також передбачає скорочення викидів парникових газів, а також виділення приблизно $100 млрд на рік бідним країнам для вирішення екологічних проблем.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 4 листопада 2020 року завершили процес виходу з Паризької угоди щодо клімату. Указ про це влітку 2017 року підписав американський президент Дональд Трамп.

За каденції Джо Байдена Сполучені Штати Америки офіційно повернулися в Паризьку угоду. Відповідний документ набув чинності 19 лютого 2021 року.