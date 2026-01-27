США вдруге вийшли з Паризької кліматичної угоди
Президент США активно заперечує існування кліматичних змін
Сполучені Штати вийшли з Паризької кліматичної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.
Вдруге американський президент Дональд Трамп виводить США з угоди, яка зобов'язує майже 200 країн світу утримувати зростання середньої світової температури на рівні не більше ніж на 2°C вище доіндустріального рівня.
Варто зазначити, що глава Білого дому не приховує свого заперечення кліматичних змін у світі. Минулого року на засіданні Генеральної асамблеї ООН він заявив, що зміна клімату – це «найбільша афера з усіх коли-небудь проведених», а відновлювану енергію він назвав «жартом». Лише через кілька годин після своєї інавгурації минулого року Трамп видав указ про початок процесу виходу США з Паризької кліматичної угоди.
Крім того, глава Білого дому також виводить США з Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (авторитетний орган ООН у галузі кліматичної науки). Цей орган, до якого входять сотні провідних світових вчених, був створений в 1988 році. Його звіти є вичерпними для розуміння минулих, теперішніх та майбутніх змін клімату.
За свою роботу група науковців отримала Нобелівську премію миру 2007 року, а її наукові оцінки лягли в основу Паризької кліматичної угоди.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 4 листопада 2020 року завершили процес виходу з Паризької угоди щодо клімату. Указ про це влітку 2017 року підписав американський президент Дональд Трамп.
За каденції Джо Байдена Сполучені Штати Америки офіційно повернулися в Паризьку угоду. Відповідний документ набув чинності 19 лютого 2021 року.
Коментарі — 0