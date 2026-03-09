Головна Світ Політика
Іран оголосив про новий етап війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Іран оголосив про новий етап війни
Іран заявив про початок повномасштабної війни
фото: Getty images

Тегеран заявив про застосування важких ракет із боєголовками вагою до 1000 кг

Іран заявив про початок повномасштабної війни та оголосив про намір застосовувати важкі ракети з боєголовками великої потужності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис командувача Корпусу вартових ісламської революції Мусаві.

«Відтепер жодна ракета з бойовою частиною легшою за одну тонну не буде запущена. Довжина хвилі пострілів та поверхня хвилі будуть більшими, а дальність польоту – ширшою.»

За його словами, Іран планує використовувати ракети з боєголовками вагою близько 1000 кг. Такі боєприпаси здатні завдавати масштабних руйнувань. Мусаві також повідомив, що у подальших ударах зростуть дальність, інтенсивність і тривалість атак. 

Нагадаємо, що Іран готується до затяжного конфлікту зі США та не бачить можливостей для дипломатичного врегулювання. У Тегерані заявляють, що завершити війну можуть лише «економічні страждання», які змусять інші країни втрутитися. Радник з питань зовнішньої політики Ірану Камаль Харазі, заявив, що іранська влада готова до тривалої війни зі Сполученими Штатами.

Напередодні американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер скасували запланований візит до Ізраїлю на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Між США та Ізраїлем виникли перші ознаки напруження.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив різке невдоволення призначенням Моджтаби Хаменеї на посаду верховного лідера Ірану.

