Туреччина викликала іранського посла «на килим» через балістичну ракету

МЗС Туреччини закликало Іран уникати кроків, які можуть загострити напруженість у регіоні

Анкара вимагає пояснень від Тегерану через інцидент із запуском ракети

Турецьке Міністерство закордонних справ викликало іранського посла через запущену балістичну ракету в бік Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

Турецькі посадовці висловили протест і занепокоєння послу Ірану в Анкарі Мохаммаду Хасан Хабіболлазаде. Під час зустрічі турецька сторона зажадала від Тегерану пояснень через інцидент.

ЗМІ повідомляє, що Туреччина висловила сподівання, що подібні інциденти більше не повторяться, наголосивши на необхідності уникати кроків, які можуть ще більше загострити напруженість у регіоні.

Нагадаємо, Туреччина повідомила про перехоплення іранської балістичної ракети, яка рухалася у напрямку турецького повітряного простору. Ракету своєчасно виявили та знищили підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї.

За офіційними даними, уламки, які впали в районі Дертьоль у провінції Хатай, належать до боєприпасів систем протиповітряної оборони, що знищили ракету в повітрі. Унаслідок інциденту загиблих або постраждалих не зафіксовано.

До слова, у ніч на 8 березня країни Перської затоки зазнали масованих ударів безпілотниками та ракетами. Найбільш критична ситуація склалася в Кувейті, де дрони-камікадзе атакували сховище палива на території міжнародного аеропорту.

Як повідомлялося, Іран готується до затяжного конфлікту зі США та не бачить можливостей для дипломатичного врегулювання. У Тегерані заявляють, що завершити війну можуть лише «економічні страждання», які змусять інші країни втрутитися.