Зеленський пояснив, від чого залежить дата закінчення війни

Президент підкреслив, що Україна прагне закріпити конкретну дату в договорі про завершення війни

Ключовими для України є двосторонні гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки

Конкретні гарантії безпеки для України можуть створити умови для визначення чіткої дати завершення війни, яка триває не лише на українській території, а й становить загрозу для всієї Європи. Як повідомляє «Главком», про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Литви.

За його словами, ключовими для України є двосторонні гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Відповідний документ уже готовий, і Україна очікує готовності партнерів надати йому належний статус для підписання.

«Документ готовий на 100 %, ми очікуємо від партнерів готовності щодо дати та місця, коли ми його підпишемо. Потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в український парламент, згідно наших домовленостей», – заявив Зеленський.

Другим елементом гарантій безпеки президент назвав європейські гарантії, зокрема в межах Коаліції охочих, а також майбутнє членство України в Європейському Союзі.

Окремо Зеленський наголосив на важливості економічних гарантій безпеки та чітких євроінтеграційних термінах. За його словами, Україна технічно буде готова до відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС уже в першому півріччі 2026 року, а повністю – у 2027 році.

Президент підкреслив, що Україна прагне закріпити конкретну дату в договорі про завершення війни, аби всі сторони, включно з агресором, були зобов’язані дотримуватися домовленостей і щоб у майбутньому процес не блокувався.

Нагадаємо, у разі затяжної війни в Україні російський диктатор Володимир Путін може піти на використання хімічної зброї масового ураження.

Також, попри активізацію дипломатичних процесів, Росія не демонструє реальної готовності до завершення бойових дій. Натомість Кремль використовує тактику затягування часу, постійно висуваючи нові умови та імітуючи переговорний процес.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував перспективи війни 2026 року. За його словами, жодних ознак підготовки противником мирних переговорів не видно.