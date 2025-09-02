Британія планує продовжити ще на два роки програму підтримки українських біженців

Програма Ukraine Permission Extension надає можливість українцям залишатися у Великій Британії на легальних умовах та в безпеці

У Британії продовжать програму підтримки українських біженців Ukraine Permission Extension ще на два роки. Про це повідомила очільниця міністерства внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер, передає «Главком» з посиланням на сайт уряду країни.



«Британія продовжить робити свій внесок, підтримуючи Україну та українців, які через війну були змушені залишити свої домівки», – заявила вона.

Іветт Купер зробила заяву в парламенті країни про те, що програму Ukraine Permission Extension уряд вирішив продовжити ще на 24 місяці.

Програма дає можливість залишатися у Великій Британії на легальних умовах та в безпеці українцям, які раніше отримали захист в країні.



Раніше «Главком» повідомляв, що Британія готова відправити війська в Україну. Там назвали умову. Зокрема, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна готова направити свої війська в Україну, якщо буде досягнуто припинення вогню.

Джон Гілі пояснив, що британські солдати будуть готові до введення в Україну, щоб зміцнити режим припинення вогню та забезпечити безпеку в повітрі й на морі. Це також допоможе посилити українські збройні сили.

«Ми готові відправити британських солдатів в Україну частково для того, що заспокоїти українців, але також частково для того, щоб гарантувати безпеку у повітрі, на морі і зміцнити українські збройні сили», – сказав міністр.

Він додав, що найкращим засобом стримування Росії від поновлення агресії є здатність України захищатися самостійно.





