Британія розширює програму Interflex для українських солдатів

Велика Британія розширить програму навчання українських військових

Велика Британія розширить програму навчання для українських військовослужбовців Interflex, щоб допомогти Києву зміцнити армію в контексті потенційної мирної угоди та майбутніх гарантій безпеки. Як повідомило Міністерство оборони Великої Британії, програма буде продовжена щонайменше до кінця 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Програма, яка включає як бойову підготовку, так і лідерські навички, є частиною ширших зусиль. Міністерство оборони повідомило, що «коаліція бажаючих», очолювана Великою Британією та Францією, розробила плани з розгортання багатонаціональних військових сил в Україні, щоб стримувати можливі напади після укладення миру.

Цей пакет, як повідомлялося раніше, передбачає посилення українських збройних сил шляхом навчання та підкріплення. Підтримку забезпечуватиме багатонаціональна група, що складатиметься переважно з європейських військ, які будуть розміщені в Україні подалі від лінії фронту.

На цей момент понад 50 тис. українських новобранців уже пройшли навчання у Великій Британії за програмою Interflex.

«Ми продовжимо посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні та стримувати завтра», – заявив Міністр оборони Джон Гілі. Він наголосив, що потрібно «зробити українців найсильнішим можливим стримуючим фактором для забезпечення цього майбутнього миру».

Нагадаємо, близько 10 європейських країн будуть готові направити війська до України після завершення повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Видання посилається на джерела, які зазначають, що європейські політики обговорили план розгортання британських та французьких військ в Україні в рамках майбутньої мирної угоди, включаючи чисельність військ та їх розміщення.

Уряд Великої Британії заявив, що найближчими днями європейські військові представники зустрінуться з представниками США, щоб розробити «надійні гарантії безпеки» та «підготуватися до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій».