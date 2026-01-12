Данія назвала заяви Трампа про Гренландію доленосною загрозою

Прем’єрка країни заявила, що силова анексія острова означатиме кінець НАТО

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її держава перебуває у «доленосному моменті» через публічні погрози президента США Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її виступ лідерів партій у межах політичного мітингу в неділю.

Фредеріксен наголосила, що Данія опинилася «на роздоріжжі», оскільки риторика американського президента свідчить про зміну підходів Вашингтона до союзницьких відносин у межах Північноатлантичного альянсу.

«Ми на роздоріжжі, і це доленосний момент. Якщо ми побачимо, що США насправді відвертаються від західного альянсу та нашої співпраці в рамках НАТО, погрожуючи союзнику, це означатиме, що все може зупинитися», – зазначила вона.

Прем’єрка наголосила, що з моменту телефонної розмови з Дональдом Трампом рік тому питання Гренландії з ним не обговорювала. Водночас, за її словами, Копенгаген «робить усе можливе, щоб позиція Данії залишалася зрозумілою в американській реальності» та була непохитною у питанні статусу острова.

Окремо Фредеріксен наголосила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, у разі її реалізації, означатиме фактичний кінець НАТО як системи колективної безпеки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія повинна укласти угоду зі Сполученими Штатами, оскільки острів може опинитися під впливом Росії або Китаю. За його словами, нинішні оборонні спроможності Гренландії є мінімальними.

«Ви знаєте, що у них є для оборони? Дві собачі упряжки. А тим часом навколо повсюди російські та китайські есмінці й підводні човни. Ми не дозволимо, щоб це сталося», – заявив Трамп.

Президент США також підкреслив, що йдеться не про оренду чи тимчасову присутність, а саме про придбання острова. На тлі цих заяв з’явилася інформація про те, що Велика Британія та Німеччина обговорюють можливість спільної місії НАТО для посилення безпеки Арктики, зокрема в районі Гренландії. Водночас Дональд Трамп заявив, що такі переговори не змінюють його позиції щодо необхідності повного контролю над островом.