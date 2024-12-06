Що чекає на ЗСУ під Курахове

«Противник концентрує свої основні зусилля саме на флангах Курахівського виступу»

Огляд... сьогодні знову Курахівський та Времіївський напрямки, на даний момент, вони – найбільш актуальні

Побудуємо за звичною схемою

Нагадаю «за противника», потім – поточна ситуація, на завершення – пара узагальненних оцінок та висновків...

•1•

Отже, нагадаю – у наступальних діях на трьох тактичних напрямках – Покровському, Курахівському та Великоновосілковському беруть участь сили та засоби (війська) зі складу зразу трьох російських угрупувань військ (УВ) – «Центр», «Юг» та «Восток».

Звісно, не повним складом, але кожне з них – значними своїми частинами, зокрема:

На Покровському напрямку оперує повністю 41-а загальновійськова армія (ЗВА) противника та більша частина його 2-ї ЗВА. Обидві – зі складу УВ «Центр».

На Курахівському напрямку – інша частина 2-ї ЗВА, половина 51-ї ЗВА та окрема 90-а танкова дивізія (тд). Всі – також, зі складу УВ «Центр». Окрім них, майже повністю (без 1-2-х полків) на Курахівському напрямку (головим чином на південному фасі\фланзі) діє 8-а ЗВА противника, зі складу його УВ «Юг», а також визначений комплект військ УВ «Восток»(до 2-х мотострілецьких бригад\ОМСБР) зі складу 29-ї ЗВА та 68-го армійського корпусу (АК).

На Великоновосілковському напрямку (він же Времіївський) діють мотострілецькі та танкова бригади (ОМСБР\ОТБР) зі складу 36-ї ЗВА, 5-ї ЗВА, посилені двома окремими бригадами морської піхоти (ОБР МП) тихоокеанського (тоф-у) та балтійського флотів (40-а та 336-а ОБР МП відповідно).

Щоб структура та розподіл сил противника були більш наочними, варто трохи деталізувати без прив'язки до конкретних тактичних напрямків, а подивитись у більшому масштабі – оперативно-тактичному...

На даний момент, командування противника у оперативно-тактичному відношенні створило дві потужні флангових угрупування та більш слабке «фронтальне», зокрема:

На північному фланзі (у сенсі – західніше Селідове та Цукурине), оперують частина 27-ї мотострілецької дивізії\МСД й до 1-1.5 ОМСБР зі складу 2-ї ЗВА + окрема 90-а танкова дивізія\тд повним складом).

З «фронту» діє половина 51-ї ЗВА (до 3-х ОМСБР) та якась, менша частина 8-ї ЗВА (десь, до половини її 20-ї МСД)...

А на півдні (тобто – як у бік Великої Новосілки, так й «підпираючи» з півдня увесь Курахівський виступ) – весь правий фланг УВ «Восток» + більша частина 8-ї ЗВА УВ «Юг» у вигляді майже всієї 150-ї МСД та частини сил 20-ї МСД).

Тобто, очевидно, що противник концентрує свої основні зусилля саме на флангах Курахівського виступу – північному (західніше Селідово та Цукурине) та південному – по напрямку на Сухі Яли – Шевченко та у бік Великої Новосілки.

Загалом, на всіх цих трьох напрямках може діяти:

до 95-97-и тисяч військовослужбовців, з числа особового складу об'єднань, з'єднань та частин, 3-х УВ – «Центр», «Юг» та «Восток»

до 615-620 танків

до 1450 – 1460 одиниць ББМ

до 1110-1120 артилерійських систем (АС), включно із 120-м мінометами та починаючи з калібру 100-мм

до 1110-1120 артилерійських систем (АС), включно із 120-м мінометами та починаючи з калібру 100-мм десь до 280-285-и одиниць РСЗВ

також, тут може діяти в інтересах УВ «Центр», «Юг» та «Восток», до 2-3-х зведених тактичних (мобільних) груп ракетних військ ри-фи, які мають загалом до 10-12-и пускових установок (ПУ) оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК).

Однак, зазначу – це було до початку «підповзання» противника південніше Покровська, «старту» його активного наступу проти Вугледарського плацдарму та боїв за Селідово й плацдарм на р.Вовча. Очевидно, що вищезаначені сили й засоби противника, з того часу, понесли певні втрати, й не малі...

Разом з тим, ймовірно, командування противника, на даний момент, завдяки цілому ряду заходів, спромоглося підтримувати обсяг та розмір, залучених для наступу сил й засобів (принаймні, у передових частинах та підрозділах) на співставному із початковим рівні (а значить – зберігає перевагу у чисельності особового складу та ОВТ).

Що характерно, протягом крайніх 2-3-х місяців, командуванню противника доводиться це робити, всьо частіше не за рахунок надходження поповнення (доукомплектування), яке б повністю компенсувало втрати, а шляхом – перегрупування та концентрації вже розгорнутих сил й засобів.

Наприклад, зі всіх перерахованих вище загальновійськових армій противника, які по суті, діють на його «напрямку головного удару» (НГУ) нова мотострілецька дивізія (та й то, в дуже «усечоном» вигляді) формується лише у 41-й ЗВА. Тому, командуванню противника доводиться формувати свої ударні угрупування переважно з того що ВЖЕ є на даний момент, таскаючи полки та бригади (а іноді, й цілі дивізії) з місця на місце...

Адже, відновлення до прийнятного для використання в інтенсивному наступі рівня комплектування особовим складом та основними зразками штатного ОВТ формування рівня полк\бригада займає в сучасних умовах у російського командування не менше 1-1.5 місяця. Та й то, у самому кращому випадку.

З моменту переходу у інтенсивний наступ на Покровському напрямку, командуванню УВ «Центр» довелося, принаймні, двічі «робити паузу» – у одному випадку, це було пов'язано із перегрупупуванням 2- ї ЗВА та 90-ї тд, у другому – із перегрупуванням 51-ї ЗВА. В обох випадках, мова йшла якраз про можливість ЗМІНИ напрямку докладання головних зусиль...

•2•

Тепер, щодо поточної ситуації...

Вона, на вказаних напрямках – вкрай важка для ЗСУ. Адже, на даний момент, ті самі флангові групи військ противника, які його командування свідомо створило для обходу та охоплення наших військ, що обороняються в районі с.Курахове та південніше нього, спромоглися досягнути вагомих тактичних результатів. Зокрема:

Очевидно, передові підрозділи 90-ї тд противника, підтриманні з півночі частиною сил 27-ї МСД 2-ї ЗВА, зуміли проломати на тактичну глибину оборону ЗСУ по тактичним напрямкам Жовте – Новотроїцьке (просунувшись до с.Новопустинка та зав'язавши бої за південну околицю с.Шевченко), а також Селідово – Даченське, підійшовши до нього на відстань 0.5-1 км

Так само, очевидно, що інша частина 90-ї тд, намагається прорватися з боку Пушкине та Новоалексіївка у с.Українка та вийти на рубіж Новооленівка – Українка, атакуючи й в обхід з півдня с.Українка.

Тобто, відбувається те, про що я писав буквально у минулому огляді Курахівського напрямку – противник намагається просунутись (має найближче завдання), принаймні, до рубежу Новотроїцьке – Українка, чим зразу «вб'є двох зайців» – зайде за фланг нашим підрозділам, які ще утримують с.Зоря та частину с.Сонцівка, й одночасно – створить зручні умови для охвату м.Покровськ з півдня...

Введені у бій бригади 51-ї ЗВА противника (частина 5-ї ОМСБР, 110-ї та 114-ї ОМСБР) «з фронту», очевидно, закінчують витісняти наші підрозділи з північного берега Курахівського водосховища – їх передові підрозділи просунулись ЗА (у сенсі, південно-західніше) с.Вознесенка та ймовірно оволоділи с.Старі Терни.

Таким чином, сподіванні на те, що утримавши рубіж Зоря – Старі Терни, ЗСУ зможуть забезпечити з півночі сталість оборони у самому селищі Курахове – не виправдались...

Відтепер, «падіння» с.Курахове – практично невідворотне...

Більше того, якщо противник просунеться ще трохи далі, в район злиття річок Вовча та Солона (с.Дачне) саме з півночі, положення наших військ в Курахове взагалі різко й дуже значною мірою ускладниться, якщо вони не встигнуть відійти. Старі Терни треба було утримувати, за будь-яких обставин... я про це писав.

Це ще більш стає очевидним, бо 150-а МСД противника, при підтримці окремих підрозділів 51-ї ЗВА, вже прорвалась у центральну частину самого с.Курахове й очевидно, що ЗСУ саме селище не утримають.

У південній частині Курахівського виступу, українським військам взагалі, очевидно, найближчим часом доведеться залишити с.Ганівка та Успенка, інакше вони також ризикують опинитися в оточенні (так, продовжує даватися взнаки той самий прорив передових підрозділів 20-ї МСД противника у с.Дальнє, на який свого часу «не звернули увагу»).

Позиції по р.Сухі Яли можна було би й утримувати, навіть в такій ситуації, але раніше й тільки за умови – якби цей прорив був хоча би локалізований...

Більше того, після важких ар'єргардних боїв передових підрозділів ЗСУ в районі с.Трудове, противник силами своїх 37-ї та 36-ї ОМСБР зумів прорватися до с.Костянтинопольске та Сухі Яли. Таким чином він фактично перерізав шляхи МТЗ нашим підрозділам, які обороняються у с.Успенка та Ганівка перед фронтом 39-ї ОМСБР противника. Тому, й їм також – доведеться відходити у північно-західному напрямку. Причому, робити це вони будуть вимушені, очевидно, найближчим часом й ВЖЕ під вогневим впливом з позицій противника в районі с.Дальнє...

По напрямку на с.Велика Новосілка, очевидно, противник задіяв не тільки 336-у ОБР МП на додаток до 37-ї ОМСБР, а й скоріш за все, ввів у бій по цьому напрямку 5-у окрему танкову бригаду (ОТБР), це друга бригада зі складу його 36-ї ЗВА.

Завдяки своєму прориву майже місячної давнини між Вугледаром та Золотою Нивою... він не тільки оволодів, власне, м.Вугледар, а й тепер, передові підрозділи його 36-ї та 5-ї ЗВА глибоко обійшли с.Велика Новосілка зі сходу та північного сходу. Більше того, вони фактично з півдня «вирішили» долю всієї системи оборони ЗСУ на Курахівському напрямку.

Однак, на даний момент, як на мене, на цьому напрямку він «озабоченный» більше проблемою оволодіння Великою Новосілкою, ніж подальшим просуванням на глибокі тили наших військ, які ведуть важкі оборонні бої на Курахівському напрямку (це, вихід на рубіж Багатир – Андріївка). Але це – тільки поки що...

Наскільки я розумію, противник й тут діє за «апробированной схемой» – обхід та охоплення району оборони (у даному випадку – з півночі, через Новий Комар та півдня, через Благодатне...).

Очевидно, передові підрозділи 36-ї ЗВА та приданих з'єднань (скоріш за все, 37-а ОМСБР + 40-а ОБР МП), зуміли оволодіти с.Роздольне й далі, прорватися у с.Новий Комар й таким чином перерізати основну комунікацію з Великої Новосілки на північ, у бік Новоочеретувате.

Одночасно, ймовірно підрозділи 5-ї ОТБР, підтримані 60-ї ОМСБР 5-ї ЗВА, оволоділи південніше Великої Новосілки селищем Благодатне... чим ускладнили становище наших підрозділів, які обороняються не тільки у самій Великій Новосілці, а й південніше неї (Макарівка, Сторожеве, Нескучне). Адже вихід противника у Благодатне, фактично блокує можливість планомірного та повномасштабного МТЗ цих підрозділів з півночі.

Правда, варто зазначити, що потім, двома короткими контр-атаками, ЗСУ вдалося розблокувати шлях через Новий Комар, відкинувши противника з межі села у східному напрямку, до дороги на Багатир...

Однак, продовжуючи займати с.Раздольне, між Великою Новосілкою та трасою Запоріжжя – Донецьк, й маючи, у цьому відношенні, достатньо зручний, такий собі, своєрідний опорний район для зосередження та розгортання додаткових сил й засобів, командування противника явно незабаром повторить свою спробу перерізати усі комунікації з с.Велика Новосілка північніше неї, аж до р.Мокрі Яли. Скоріш за все, противник здійснить спробу таки прорватися знову у напрямку с.Новий Комар, або у бік с.Дніпроенергія...

•3•

Ну й на завершення, два невтішних висновки...

На Курахівському напрямку існує цілком реальна перспектива оточення всіх наших військ східніше умовної лінії Новотроїцьке – Багатир. Я не перебільшую, західніше Селідово явно відбувається «якась фігня». Причому, очевидно, що противник не тільки відчутно тисне у бік Покровська (через Новотроїцьке та Шевченко), а й у бік Українки та Ясенове (а це явно відбувається «з прицілом» на обхід наших військ, які обороняються в районі с.Зоря та Сонцівка).

На Времіївському напрямку (він же Великоновосілковський), ще більша «фігня» – командування противника фактично отримало можливість вільно обирати напрямки для своїх активних (наступальних) дій. Принаймні, в тактичній зоні... на всьому відтинку, від с.Новодарівки до с.Дальнє... Й в першу чергу, щодо подальшого вибору «методології» оволодіння Великою Новосілкою, або прориву північніше р.Сухи Яли, для здійснення практичних заходів, щодо реалізації першого пункту...

Разом з тим, очевидно, що й у противника є певні нюанси... пов'язані із його подальшою спроможністю наступати. Наприклад, на Времіївському напрямку, вибір командування противника «між великим оточенням» и Великою Новосілкою на користь саме останньої, явно був продиктований далеко й не стільки його дійсними бажаннями, скільки обмежаним розміром ресурсів у розпорядженні УВ «Восток»...

Й цей «нюанс» – не один...