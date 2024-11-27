Виділення додаткової допомоги Україні: Маск розкритикував Байдена

Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення військової підтримки України

Мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск, який є членом команди новообраного президента США Дональда Трампа, висловив невдоволення запитом чинного очільника Білого дому Джо Байдена до Конгресу на додаткову допомогу Україні в розмірі $24 млрд. Реакція Маска з’явилася під новиною від видання Leading Report.

У своєму дописі в соціальній мережі X, якою володіє бізнесмен, Маск коротко прокоментував це рішення: «Це не нормально».

Маск відреагував на запит Байдена до Конгресу США про допомогу Україні скріншот

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення військової підтримки України та інші потреби. Запит Байдена складається із $13,1 млрд для військової допомоги Україні та поповнення запасів зброї на складах Пентагону, що використовуються для підтримки у війні.

Ще $8,5 млрд Білий дім прагне спрямувати на економічну, гуманітарну та іншу допомогу нашій та іншим країнам, на які вплинуло російське вторгнення, а 2,3 мільярда доларів – на залучення додаткової допомоги від інших донорів через Світовий банк.

Раніше Маск відреагував у провокаційній манері на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Україну неможливо змусити «сидіти й слухати».

До слова, засновник Tesla та SpaceX заявив, що безглуздим вбивствам скоро кінець. Так він відреагував на новину Newsweek про те, що Трамп планує створити демілітаризовану зону на лінії фронту між РФ та Україною.