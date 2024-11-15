Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Ілон Маск на політичному рингу: чи загрожують його амбіції позиціям Трампа?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел
Ілон Маск проти Трампа

«Маска забагато поряд з Трампом, Маск підгрібає під себе надмір функцій, Маск надто глибоко вліз в родину Трампа»

Перший політичний клінч в Трампа буде не з демократами, а всередині команди, з Маском?

На NBC News вийшов розлогий матеріал про Маска як члена команди Трампа (чи про Трампа як члена команди Маска – принаймні, Ілон так себе поводить) після призначення Маска разом з Вівеком Рамасвамі керівниками нового «Департаменту ефективності уряду».

Весь доволі довгий текст присвячений доказам однієї тези: Маска забагато поряд з Трампом, Маск підгрібає під себе надмір функцій, Маск надто глибоко вліз в родину Трампа, Маск почав провадити власну кадрову політику, підбираючи лояльних до себе, а не до Трампа людей... Цим чимдалі більше невдоволені люди зі «старої» орбіти Трампа – ті, які в команді давно. Поки вони, але незабаром з таким агресивним підходом Маска це може стати і сам Трамп.

«...Майже постійна присутність Маска в Мар-а-Лаґо [в будинку Трампа] протягом тижня після дня виборів почала набридати людям, які перебувають у найближчому оточенні Трампа довше, ніж він, і які вважають, що він перевищив свою роль у процесі переходу влади.

«Він поводиться так, ніби він співпрезидент і дбає про те, щоб усі це знали». «І він впевнений, що бере на себе велику заслугу в перемозі президента. Вихваляється ...усім, хто хоче слухати. Він намагається змусити президента Трампа відчути себе в боргу. А президент нікому не винен».

...Маск тут [на віллі] у будь-який час, сидить із Трампом і приєднується до дзвінків і зустрічей. Маск брав участь у делікатних розмовах ще до того, як було оголошено про його роль в адміністрації, зокрема він коротко приєднався до телефонної розмови минулого тижня між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Інша особа сказала, що Маск має «свою думку про все» і ...почав дошкуляти інсайдерам Трампа. «Він хоче, щоб вважали, що він має право голосу в усьому (навіть якщо він цього не робить)», – сказало джерело. Деякі радники Трампа висловлювали стурбованість тим, що Маск не розумів одного ключового моменту, щоб бути ефективним у світі Трампа: залишатися непомітним.

Друге джерело також повідомило, що Маск, схоже, просуває власний план, замість того, щоб зосереджуватися на плані Трампа. «Призначати людей через те, що вони лояльні до Ілона, це так не працює», – сказало джерело».

При тому всі знають, що Трамп дуже ревнивий щодо свого впливу, своїх прав одноосібного прийняття рішень. свого лідерства. І так, щодо свого політичного божевілля також: це його і тільки його ексклюзивне право на руйнування всіх рамок. Ніяких конкурентів тут бути не може. Трамп – єдина зірка на видноколі.
І от саме на це, найсвятіше, і зазіхає Маск. Йому можуть простити скандальність – і навіть скандали з лідерами європейських країн (він вже встиг непроханими порадами спричинити сварку з президентом Італії). Але не спробу відсунути Трампа з п’єдесталу найяскравішого і того, хто знає все найкраще.

Ситуація тим дошкульніша для Трампа, що він тепер буде обмежений інституційно чітким обсягом законних повноважень президента (і вже тепер обмежений рамками допусків «обраного президента», President-elect). Обмежений протоколом і комплексом обопільних впливів всіх гілок влади. А Маск не обмежений нічим.

Тобто, Маск і далі може поводитись саме так, як завжди це робив Трамп і хотів би робити далі. Але не може.

Плюс визнання ролі Маска в кампанії – в інформаційній частині, у фінансовому забезпеченні – дійсно додало йому політичної ваги. Очевидно, на думку багатьох, надмірної ваги. Він справді має певні підстави вважати себе «відповідальним за все і головним в усіх питаннях».

Як швидко це спричинить черговий емоційний вибух Трампа і масштабний особистий конфлікт – схоже, питання лише часу. І то навряд тривалого.

Дуже ймовірно, що перший жорсткий клінч буде не в Трампа чи республіканців з демократами, а всередині виборчої команди Трампа.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп Ілон Маск президент конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан і Трамп мають «грандіозні плани» після виборів
Гонка посередників в українській війні. Орбан вирвався вперед
7 листопада, 09:05
У США стурбовані можливою присутністю військ КНДР в Україні
США занепокоєні інформацією про війська КНДР в Україні, але не мають підтверджень
15 жовтня, 22:52
Маск спілкується із інвесторами з Близького Сходу про залучення коштів для своєї компанії
Ілон Маск веде переговори на Близькому Сході щодо штучного інтелекту – FT
1 листопада, 08:03
За словами президента, він доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде «відчутною для кожної сім’ї в Україні»
Кожен українець у грудні зможе отримати 1 тис. грн: Зеленський розповів деталі
25 жовтня, 20:53
Як відомо, у Маска не менше 12 дітей (їх точне число приховується самим Маском), але більшість з них були зачаті за допомогою ЕКО – екстракорпорального запліднення
«Врятувати народжуваність». Маск пропонує свою сперму жінкам, які хочуть дітей
31 жовтня, 08:57
Зеленський звернувся до українців
В неволі не те що роки, а кожен день має значення – звернення Президента
3 листопада, 23:10
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
5 листопада, 08:50
Перші результати виборів США
Гарріс і Трамп змагаються «нога у ногу» в семи ключових штатах
6 листопада, 00:20
У США є два кандидати на посаду голови Держдепу
Хто стане головою Держдепартаменту США при Трампі: ЗМІ озвучили кандидатів
12 листопада, 07:45

Олексій Голобуцький

Ілон Маск на політичному рингу: чи загрожують його амбіції позиціям Трампа?
Ілон Маск на політичному рингу: чи загрожують його амбіції позиціям Трампа?
Мир за один день: чи може Трамп завершити війну в Україні?
Мир за один день: чи може Трамп завершити війну в Україні?
Чи впорається новий президент США з нахабними претензіями ворогів України
Чи впорається новий президент США з нахабними претензіями ворогів України
Що показало опитування українців, зроблене на замовлення Євросоюзу
Що показало опитування українців, зроблене на замовлення Євросоюзу
Як еволюція виборців вплинула на складність політичних промов
Як еволюція виборців вплинула на складність політичних промов
Путінський саміт БРІКС: демонстрація сили чи геополітична пастка
Путінський саміт БРІКС: демонстрація сили чи геополітична пастка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
44K
Норвегія не надаватиме притулок біженцям із кількох областей України
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2024
30K
Суд не продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
7788
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
7124
Втрати ворога станом на 15 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Укрзалізниця отримала 1,7 млрд чистого прибутку: що тепер буде з переглядом тарифів?
Сьогодні, 13:42
Повітряні сили інформуватимуть про тривоги у Viber
Сьогодні, 10:27
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:04
По всій країні дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 06:00
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Вчора, 15:12

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua