Ілон Маск на політичному рингу: чи загрожують його амбіції позиціям Трампа?

«Маска забагато поряд з Трампом, Маск підгрібає під себе надмір функцій, Маск надто глибоко вліз в родину Трампа»

Перший політичний клінч в Трампа буде не з демократами, а всередині команди, з Маском?

На NBC News вийшов розлогий матеріал про Маска як члена команди Трампа (чи про Трампа як члена команди Маска – принаймні, Ілон так себе поводить) після призначення Маска разом з Вівеком Рамасвамі керівниками нового «Департаменту ефективності уряду».

Весь доволі довгий текст присвячений доказам однієї тези: Маска забагато поряд з Трампом, Маск підгрібає під себе надмір функцій, Маск надто глибоко вліз в родину Трампа, Маск почав провадити власну кадрову політику, підбираючи лояльних до себе, а не до Трампа людей... Цим чимдалі більше невдоволені люди зі «старої» орбіти Трампа – ті, які в команді давно. Поки вони, але незабаром з таким агресивним підходом Маска це може стати і сам Трамп.



«...Майже постійна присутність Маска в Мар-а-Лаґо [в будинку Трампа] протягом тижня після дня виборів почала набридати людям, які перебувають у найближчому оточенні Трампа довше, ніж він, і які вважають, що він перевищив свою роль у процесі переходу влади.

«Він поводиться так, ніби він співпрезидент і дбає про те, щоб усі це знали». «І він впевнений, що бере на себе велику заслугу в перемозі президента. Вихваляється ...усім, хто хоче слухати. Він намагається змусити президента Трампа відчути себе в боргу. А президент нікому не винен».

...Маск тут [на віллі] у будь-який час, сидить із Трампом і приєднується до дзвінків і зустрічей. Маск брав участь у делікатних розмовах ще до того, як було оголошено про його роль в адміністрації, зокрема він коротко приєднався до телефонної розмови минулого тижня між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Інша особа сказала, що Маск має «свою думку про все» і ...почав дошкуляти інсайдерам Трампа. «Він хоче, щоб вважали, що він має право голосу в усьому (навіть якщо він цього не робить)», – сказало джерело. Деякі радники Трампа висловлювали стурбованість тим, що Маск не розумів одного ключового моменту, щоб бути ефективним у світі Трампа: залишатися непомітним.

Друге джерело також повідомило, що Маск, схоже, просуває власний план, замість того, щоб зосереджуватися на плані Трампа. «Призначати людей через те, що вони лояльні до Ілона, це так не працює», – сказало джерело».

При тому всі знають, що Трамп дуже ревнивий щодо свого впливу, своїх прав одноосібного прийняття рішень. свого лідерства. І так, щодо свого політичного божевілля також: це його і тільки його ексклюзивне право на руйнування всіх рамок. Ніяких конкурентів тут бути не може. Трамп – єдина зірка на видноколі.

І от саме на це, найсвятіше, і зазіхає Маск. Йому можуть простити скандальність – і навіть скандали з лідерами європейських країн (він вже встиг непроханими порадами спричинити сварку з президентом Італії). Але не спробу відсунути Трампа з п’єдесталу найяскравішого і того, хто знає все найкраще.

Ситуація тим дошкульніша для Трампа, що він тепер буде обмежений інституційно чітким обсягом законних повноважень президента (і вже тепер обмежений рамками допусків «обраного президента», President-elect). Обмежений протоколом і комплексом обопільних впливів всіх гілок влади. А Маск не обмежений нічим.

Тобто, Маск і далі може поводитись саме так, як завжди це робив Трамп і хотів би робити далі. Але не може.

Плюс визнання ролі Маска в кампанії – в інформаційній частині, у фінансовому забезпеченні – дійсно додало йому політичної ваги. Очевидно, на думку багатьох, надмірної ваги. Він справді має певні підстави вважати себе «відповідальним за все і головним в усіх питаннях».

Як швидко це спричинить черговий емоційний вибух Трампа і масштабний особистий конфлікт – схоже, питання лише часу. І то навряд тривалого.

Дуже ймовірно, що перший жорсткий клінч буде не в Трампа чи республіканців з демократами, а всередині виборчої команди Трампа.