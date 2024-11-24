Які рішення Байдена допоможуть Трампу закінчити війну в Україні: деталі від Bloomberg

Bloomberg зауважує, що не всі дії Байдена можуть викликати негативну реакцію у Трампа

Під завершення свого президентського терміну Джо Байден прагне максимально зміцнити позиції України у війні проти Росії, оскільки новообраний президент США Дональд Трамп обіцяв швидке завершення конфлікту. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляє агентство, серед останніх дій Байдена – дозвіл завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, що команда Трампа сприйняла як ескалацію.

Також адміністрація Байдена схвалила передачу Україні протипіхотних мін, спише майже $5 млрд боргу та запровадила санкції проти великого російського банку.

За даними джерел видання, ці заходи є частиною стратегії Байдена щодо посилення України до початку президентства Трампа. Водночас Bloomberg зауважує, що не всі дії Байдена можуть викликати негативну реакцію у Трампа. Заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Магід зазначає, що деякі рішення можуть бути вигідними для нового президента:

«Деякі нинішні рішення Байдена можуть допомогти Трампу зайняти більш вигідну позицію для закінчення війни, а Україну – поставити у вигідніше становище для будь-яких переговорів».

Нагадаємо, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив цю інформацію.

Як повідомлялося, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

Згодом Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.

До слова, міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході.