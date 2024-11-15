Держдеп США змінив рекомендації для своїх громадян щодо подорожей в Україну

Державний департамент США знизив ризик подорожей в Україну для американців

Держдепартамент США оновив рекомендації для американців щодо подорожей в Україну, знизивши рівень ризику з четвертого (не подорожувати) до третього (обміркуйте свою подорож) для дев'яти українських областей. Про це повідомляється на офіційному сайті Держдепартаменту.

«Деякі регіони можуть мати нижчий рівень ризику завдяки наявності протиповітряної оборони та віддаленості від зон активних бойових дій», – зазначено в рекомендаціях.

Також вказується, що для подорожей до дев'яти областей на заході України встановлено третій рівень ризику. Це стосується поїздок до Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської областей.

«Неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, і навіть регіони, що не є безпосередньо на лінії фронту, залишаються об'єктами російських ракетних і безпілотних атак. Мандрівники повинні реагувати на повітряні тривоги та шукати відповідні укриття», – йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що ситуація з безпекою може змінюватися швидко, і мандрівники повинні бути готові до негайного виїзду без попередження.

Посол України в США Оксана Маркарова у дописі на своїй Фейсбук-сторінці назвала це хорошими новинами. Вона підкреслила, що це стало результатом наполегливих зусиль Посольства України в США, бізнес-асоціацій та Держдепартаменту.

«Щиро вдячна американським колегам за таке рішення. Працюємо далі над збільшенням зброї, ППО і над регіональною співпрацею щоби швидше перемогти і збільшити інвестиції та бізнес активність. Це єдиний шлях до самодостатності», – зауважила посол.

Нагадаємо, раніше Держдеп повідомив, що США все ще не підтримують далекобійні удари України по РФ.

До слова, північнокорейські війська беруть участь у бойових діях у Курській області. Однак їхня ефективність на полі бою залежить безпосередньо від інтеграції в армію РФ. Про це заявив речник Держдепартаменту США Ведант Патель.

Раніше стало відомо, що Європа цього року загалом пережила непростий туристичний сезон – Венецію, Барселону, Амстердам та інші міста заполонили туристи з усього світу, мабуть, бажаючи надолужити втрачене за час пандемії Covid-19.