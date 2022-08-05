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Хіт Вакарчука пролунав у центрі Мінська: у соратників Лукашенка істерика (відео)

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Хіт Вакарчука пролунав у центрі Мінська: у соратників Лукашенка істерика (відео)
фото: скріншот з відео

Слухачі включили ліхтарики на смартфонах і підняли руки, підтримавши музикантів

Білоруські музиканти виконали пісню українського гурту Океану Ельзи «Обійми» в центрі Мінська, пропагандисти Лукашенка обурюються. Про це пише «Белсат».

Співачка під час виконання пісні українською звернулася до молоді, що прийшла: «Заспіваємо для України». У відповідь слухачі включили ліхтарики на смартфонах і підняли руки, підтримавши музикантів.

На ролик відразу ж звернув увагу скандальний білоруський пропагандист Азарьонок. Телевізійник Лукашенко закликав правоохоронні органи розібратися з учасниками гурту.

«Белсат» пише, що співачка, яка виконала українську пісню, не з'являється у соцмережах, що може свідчити про її затримання.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Святослав Вакарчук Океан Ельзи

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