Окупація Криму навчила. Узбекистан міняє конституцію

Із конституції пропонується прибрати згадку про суверенітет Каракалпакстану

Узбекистан хоче назавжди закріпити за собою автономну Республіку Каракалпакстан, заборонивши цій автономії вихід зі складу країни, як це зробила після анексії Криму Російська Федерація. Про фактичну втрату суб'єктності Каракалпакстану йдеться у запропонованих змінах до Конституції Узбекистану.

У ст.. 70 чинної конституції вказано, що до складу Узбекистану входить «суверенна Республіка Каракалпакстан». Запропоновані зміни пропонують викласти цю статтю у наступній редакції: «Республіка Каракалпакстан входить до складу Республіки Узбекистан».

Таким чином, із конституції пропонується прибрати згадку про суверенітет Каракалпакстану. Також у новій редакції основного закону немає твердження, що «суверенітет Республіки Каракалпакстан охороняється Республікою Узбекистан».

Стаття 74 узбецької конституції запевняє, що «Республіка Каракалпакстан має право виходу зі складу Республіки Узбекистан на підставі загального референдуму народу Каракалпакстану».

У новій редакції ця стаття виглядає зовсім інакше: «Республіка Каракалпакстан на своїй території здійснює законодавчу, виконавчу та судову владу відповідно до Конституції та законів Республіки Узбекистан, Конституцією та законами Республіки Каракалпакстан».

Наступна, 75-а стаття, у якій, згідно із чинною конституцією, зазначається:

взаємні відносини Республіки Узбекистан та Республіки Каракалпакстан у межах конституції Республіки Узбекистан регулюються договорами та угодами, укладеними Республікою Узбекистан та Республікою Каракалпакстан;

суперечки між Республікою Узбекистан та Республікою Каракалпакстан вирішуються шляхом погоджувальних процедур;

також має змінитися, втративши згадки про суб’єктність цієї республіки. Запропонований текст цієї статті виглядає наступним чином: «Узбекистан створює необхідні фінансові, матеріальні, організаційно-технічні та інші умови для всебічного соціального, економічного, культурного, інноваційного розвитку Республіки Каракалпакстан».

Таким чином, Каркалпакстан перестане бути суверенною республікою і втратить можливість оголосити незалежність, вийшовши зі складу Узбекистану.

Нагадаємо, що президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв завдяки змінами до Конституції може «обнулитися» за путінським зразком, отримавши право балотуватися на два наступні терміни, на які, згідно чинного законодавства, він уже не мав права.

Додамо, що конституція федеративної Росії, на яку рівняється у інших змінах Узбекистан, не допускає виходу суб'єктів федерації зі складу РФ. У статті 65-й чинного основного закону Російської Федерації йдеться лише про прийняття нових суб'єктів, а про можливість виходу не згадується.