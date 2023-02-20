Меркель стала жертвою пранкерів із Росії

Ексканцлерка ФРН не заявила нічого сенсаційного чи нового

Під час бесіди ексканцлерка ФРН відмовилася перейти на російську

Російські пранкери Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров, відомі під псевдонімами Вован та Лексус – поспілкувалися з колишнім канцлером ФРН Ангелою Меркель. Під час розмови один із них представився екс-президентом України Петром Порошенком. У берлінському офісі Меркель у понеділок, 20 лютого, підтвердили, що розмова справді мала місце, пише DW.

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«Можу підтвердити телефонну розмову з абонентом, який видавав себе за колишнього (українського – Главком) президента Петра Порошенка», – сказала агентству dpa прессекретарка Меркель, уточнивши, що телефонна розмова відбулася 12 січня 2023 року та супроводжувалася німецько-українським перекладом мовної служби міністерства закордонних справ Німеччини.

«Колишня канцлерка пізніше поінформувала МЗС про те, яке враження у неї склалося в ході телефонної розмови з тим, хто телефонував», – додали в офісі Меркель.

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Як зазначає dpa, під час бесіди ексканцлер ФРН не заявила нічого сенсаційного чи нового. Розмову викладено у YouTube на каналі пранкерів «Шоу ВіЛ».

На початку бесіди Меркель висловлює побажання, щоб обговорюване «залишилося між» співрозмовниками і не було б доведено до ЗМІ.

«До того ж, мій заклик полягає в тому, щоб ми довіряли власним урядам. Тільки вони роблять політику», – зазначила колишня глава німецького Кабміну.

Екс-канцлер ФРН вказала на єдність Заходу за умов війни Росії проти України. Вона також зазначила, що підписання Мінських угод дало Києву необхідний для нього час.

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На окремі питання, зокрема про свою пенсію, Ангела Меркель не відповідала. Ексканцлерка також не погодилася перейти на російську.

«Моя російська ще гірша, ніж у 2014 році», – зізналася вона. У ході бесіди колишня глава уряду Німеччини побажала співрозмовнику «всього найкращого від щирого серця».

Нагадаємо, Меркель обіймала посаду канцлера Німеччини з 2005 по 2021 роки.