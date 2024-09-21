TikTok заблокував десятки пропагандистських акаунтів росіян

Це сталося на тлі нових санкцій США проти російських ЗМІ

Соціальна мережа коротких відео TikTok заблокувала понад 40 акаунтів, пов'язаних з російськими державними медіа, включаючи Sputnik та RT International. Це сталося після того, як США запровадили нові санкції проти цих медіа за поширення дезінформації та втручання у внутрішні справи інших країн. Про це повідомляє The Moscow Times.

Як пише видання, при спробі переходу на акаунти Sputnik Білорусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa та Sputnik Вірменія з'являється напис «Не вдається знайти цей акаунт».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкції були введені на основі нової інформації, яка свідчить про те, що RT має кіберможливості та задіяна у прихованих інформаційних операціях, а також у військових закупівлях.

Нагадаємо, Росія відмовилася брати участь у другому Саміті миру.