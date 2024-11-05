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У США міг статись теракт напередодні виборів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У США міг статись теракт напередодні виборів
На фотографії Скайлер Філіппі проводить випробувальний політ безпілотника, який міг завдати ударе електростанції
фото: Міністерство юстиції США

24-річний молодик планував підрив електростанції в місті Нешвілл

ФБР заарештувало 24-річного послідовника неонацистської ідеології «переваги білих людей» Скайлера Філіппі за планування підриву електростанції в місті Нешвілл, йому загрожує довічне ув'язнення, повідомив Мін'юст США. Про це пише ABC News.

«Скайлер Філіппі, відданий ідеології переваги білої раси та знищення нашої критичної інфраструктури, планував атакувати електромережу Нешвілла за допомогою безпілотника, що несе вибуховий пристрій. Завдяки роботі ФБР його план було зірвано», – заявила заступниця генпрокурора США Ліза Монако.

ФБР стежило за Філіппі кілька місяців, співробітники відомства під прикриттям їздили із обвинуваченим закуповувати речовини, необхідні для створення саморобної бомби. Про його плани ФБР стало відомо від джерел. Філіппі заарештували незадовго до запуску дрона з метою атаки на електростанцію.

«При цьому до здійснення атаки, 2 листопада, Філіппі взяв участь в обрядах, які включали «читання скандинавської молитви та обговорення скандинавського бога Одіна», – зазначає Мін'юст США.

Нагадаємо, Росія проводила випробування на можливість здійснення терактів на борту пасажирських літаків під час рейсів з Європи до США та Канади. У ході розслідування були виявлені запалювальні пристрої, а також затримані підозрювані. Західні спецслужби виявили два запалювальні пристрої, які були надіслані через службу DHL. На їхню думку, це було частиною таємної операції РФ, яка мала на меті спровокувати пожежі на борту цивільних літаків

 

 

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Теги: росія теракт США Міністерство юстиції прокурор вибори у США

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