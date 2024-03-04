Витік секретних документів Пентагону. Підозрюваний погодився сісти до в’язниці

22-річний Тейшейра погодився визнати вину за всіма шістьма пунктами обвинувачення

Колишній військовослужбовець Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра 4 березня визнав провину у справі про витік таємних документів Пентагону й погодився на 16-річне тюремне ув’язнення. Про це пише Abc News.

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Згідно з угодою зі слідством про визнання вини, яку 22-річний Тейшейра підписав і яку подали до суду, він погодився визнати вину за всіма шістьма пунктами обвинувачення в навмисному зберіганні та передачі інформації, що становить державну таємницю.

В обмін на це прокурори погодилися не оголошувати йому додаткових звинувачень за законом про шпигунство.

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У межах угоди про визнання вини Тейшейра повинен з’явитися на допит до Міністерства оборони і Міністерства юстиції США, а також передати всі секретні матеріали, які ще можуть залишитися в його розпорядженні.

Як повідомлялося, фігуранту справи про витік таємних документів Пентагону, військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі висунуто звинувачення за шістьма пунктами.

Як зазначається в обвинувальних матеріалах, військовий, починаючи приблизно з січня 2022 року, навмисне, неналежним чином і незаконно зберігав та передавав інформацію, що була класифікована як «цілком таємна» або «таємна», та/або конфіденційну закриту інформацію, яка може бути використана на шкоду США або на користь іноземної держави. Також повідомляється, що Тейшейра розміщував таємні дані на платформі соцмереж для осіб, які не уповноважені їх отримувати.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. У Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central.

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До слова, військовослужбовець Військово-повітряних сил Національної гвардії США Джек Тейшейра, якого звинувачують у витоку секретної урядової інформації, визнає себе винним перед суддею федерального окружного суду в Бостоні.