Санкції проти Росії: видання Bloomberg розповіло, яким буде наступний етап

США запропонували G-7 ввести санкції проти російських паладію та титану





Сполучені Штати попросили союзників із «Великої сімки» розглянути питання про санкції щодо російських паладію та титану. Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнане джерело.

Представники адміністрації Джо Байдена заявили про це під час зустрічі заступників міністрів фінансів G-7 22 жовтня у Вашингтоні.

За словами журналістів, США висунули цю ідею, щоб продовжити «подальше придушення російської економіки». «Паладій є ключовим інгредієнтом у комп'ютерних чіпах та каталітичних нейтралізаторах для автомобілів, тоді як титан використовується в літаках та медичних імплантатах. Однією з основних проблем є те, що Європа залежить від металів, і в минулому не виявляла особливого бажання націлюватися на них. Членам G-7 Німеччині, Франції та Італії також буде потрібна підтримка інших 24 членів Європейського союзу для запровадження таких санкцій», – йдеться у публікації.

Зазначається, що Штати вже внесли російський титан до чорного списку, проте ці метали є ключовими компонентами для всього – від каталітичних нейтралізаторів до напівпровідників і літаків, тому західні уряди побоюються припиняти постачання, щоб не розбурхати світові ринки та не порушити свої власні ланцюжки поставок.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль Росії в Україні. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.