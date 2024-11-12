Умєров обговорив із главою Пентагону забезпечення української армії до кінця року

Умєров повідомив, що йшлося про посилення української армії

Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це міністр оборони України повідомив у Facebook.

Умєров зазначив, що йшлося про посилення української армії та забезпечення воїнів усім необхідним до кінця року.

«Поінформував про актуальну ситуацію на полі бою. Обговорили подальші кроки щодо посилення нашої армії та забезпечення українських воїнів усім необхідним до кінця року», – повідомив Умєров.

Глава Міноборони подякував США за незмінну підтримку та міцне партнерство.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден до кінця своєї каденції планує витратити якомога більше коштів, які зараз є на підтримку України. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Як зазначив Кірбі, постачання допомоги Україні вже почалися. У відповідь на запитання, чи реально встигнути поставити техніки на $1,7 млрд кожен місяць, з огляду, що зараз США мають ще понад $5 млрд на допомогу Україні Кірбі зазначив, що Байден «зобов’язався витратити кожен долар, який ми маємо на підтримку України, протягом усього часу, поки він буде на посаді».

До слова, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Ханно Певкур оголосив про новий військовий пакет на потреби Сил оборони перед початком зими. До нього, зокрема, увійде уніформа для українських воїнів.