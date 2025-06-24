Конгрес США заборонив працівникам використовувати WhatsApp

Палата представників США вважає, що застосунок недостатньо захищений

Палата представників Конгресу США застерегла своїх працівників від використання месенджера WhatsApp через побоювання щодо конфіденційності. Як повідомляє «Главком» про це пише Financial Times із посиланням на внутрішні комунікації законодавчого органу.

Головна адміністративна директорка Палати представників Кетрін Шпіндор повідомила співробітників в електронному листі, що WhatsApp вважається популярним серед користувачів. Працівникам заборонили завантажувати програму на ноутбуках та мобільних пристроях з 30 червня, а усім, хто має застосунок, потрібно його видалити.

Рішення ухвалене у зв'язку з «недостатньою прозорістю» захисту інформації користувача, відсутністю шифрування даних, що зберігаються, і можливими ризиками в галузі безпеки. Тим часом компанія Meta заявила про категоричну незгоду з такою характеристикою месенджера. Представник компанії сказав, що повідомлення в WhatsApp за замовчуванням зазнають наскрізного шифрування, тому ні компанія, ні треті особи не можуть їх прочитати. Крім того, WhatsApp безпечніше, ніж більшість програм зі списку схвалених у Палаті представників, зокрема Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime та Wickr. Тим часом WhatsApp схвалено для офіційного використання в Сенаті.

Нагадаємо, власника Meta на суді змушують продати Instagram і WhatsApp. Батьківська компанія Facebook, Meta Platforms, розпочинає високоризикований судовий процес у Вашингтоні через звинувачення у створенні незаконної монополії в соціальних мережах шляхом витрати мільярдів доларів на придбання Instagram і WhatsApp. У цьому випадку антимонопольні органи США прагнуть скасувати угоди.

До слова, адвокати Ілона Маска під час судового процесу проти компанії OpenAI заявили, що мільярдер не користується персональним комп'ютером.