Власник «Вагнера» хоче створити «патриотическое движение»: чим це загрожує Кремлю 

Рух Пригожина, імовірно, переросте в політичну партію

Власник приватної військової компанії «Вагнера», бізнесмен Євген Пригожин став дедалі частіше виступати із заявами, спрямованими проти «російських еліт». За словами двох джерел російського видання «Медуза», близьких до Кремля та знайомих із Євгеном Пригожиним, така «антиелітна риторика» – не випадковість. За їхньою інформацією, Пригожин розмірковує про створення якогось «консервативного руху», який надалі може перетворитися на політичну партію. Цей рух нібито зробить ставку на «патріотизм і державництво» і займатиметься постійною критикою російських чиновників і бізнесменів.

Буцімто така ідея у Пригожина з'явилася, зокрема, після спостереження за діяльністю команди Олексія Навального, яка регулярно випускає розслідування про корупцію. Цю інформацію підтвердило джерело, близьке до петербурзької влади.

«Пригожин швидко схоплює, швидко навчається. Він може подати себе як людину з народу, яка потребує рівності», – зазначив один із співрозмовників «Медузи».

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Джерела додали, що крім «антиелітної» Пригожин планує використовувати і «реваншистську» повістку: «Культивуватиметься почуття помсти за воєнні невдачі – потім ми своє відіграємо все одно. Ну, хто винен у тому, що ми не дійшли до Києва і умовно здали Херсон? Та та сама еліта».

Кадиров та Пригожин регулярно (і підозріло синхронно) критикують російську армію. Джерела видання, близькі до Кремля, наголосили, що після початку війни Пригожин перебуває у постійному контакті з Путіним – і «може достукатися до нього». Проте джерела наголосили, що не знають, чи обговорював творець ПВК із кремлівським диктатором політичну кар'єру.

Однак Пригожин може отримати від Кремля «санкцію» на це.

«Треба розуміти, що це проєкт нішевий, розрахований на ультрапатріотичну більшість, яка одночасно не в усьому підтримує владу і критично ставиться до еліти, чиновників та бізнесу», – резюмував один із близьких до Кремля джерел, додавши, що зростаючий вплив Пригожина вже турбує деяких високопоставлених силовиків.

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Політолог Іван Преображенський у розмові з «Медузою» зазначив, що Євген Пригожин «за певних обставин міг би бути популярним у аудиторії Володимира Жириновського».

«Це Росія малих депресивних міст, учні ПТУ та величезна соціальна група – носії специфічної тюремної свідомості. Від прихильників так званого АУЕ (визнаного в Росії екстремістським) до самих зеків та їхніх охоронців, які здебільшого мають таку ж свідомість, та інших численних російських силовиків», – пояснив він.

Відтак навряд чи на виборах багато росіян підтримають такі погляди. Однак у ймовірній ситуації, коли владу в країні-терористці РФ почнуть ділити силою, Пригожин та компанія будуть становити цілком реальну загрозу для кремлівської верхівки.

Як відомо, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжує нарощувати підтримку серед росіян.

Нагадаємо, також стало відомо, навіщо Пригожин хвалиться стратою «вагнерівця».

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