«Кухаря Путіна» порівнюють зі Сталіним. Аналітики ISW назвали причини популярності

Пригожин неухильно використовує свою участь у російському вторгненні в Україну для зміцнення свого впливу в Росії

Пригожин робить дії, які знайдуть відгук у виборців, які цікавляться ідеологією національної переваги Росії

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжує нарощувати підтримку серед росіян. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пригадали момент зі стратою дезертира з ПВК «Вагнера», а також розповіли, чому росіяни це підтримали.

Зазначається, що російська націоналістична спільнота переважною більшістю вітала публічне покарання ймовірного дезертира та вважає, що командування «Вагнера» вживає відповідних військових заходів для дисципліни своїх військ. Дехто навіть порівняв цю страту з «героїчною» стратою Йосипом Сталіним марксистського революціонера Льва Троцького, що ще раз підтвердило привабливість Пригожина серед прихильників сталінської репресивної спадщини, зазначають експерти.

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«Пригожин робить дії, які знайдуть відгук у виборців, які цікавляться ідеологією національної переваги Росії, жорстокою радянською силою і відчувають огиду до корупції Кремля, яку президент Росії Володимир Путін використав як політичну силу протягом усього свого правління», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що Пригожин неухильно використовує свою участь у російському вторгненні в Україну для зміцнення свого впливу в Росії.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК «Вагнер» ув'язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна. При цьому сам засновник ПВК Євген Пригожин позитивно висловився про вбивство, заявивши: «собаці – собача смерть».

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснив, навіщо Пригожин хвалиться стратою «вагнерівця».

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