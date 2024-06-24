Цінові обмеження на енергоринку заважають покращенню умов для імпорту електроенергії, – Енергоспівтовариство

Торгівля електрикою з ЄС є одним з головних питань для усіх українських делегацій, що відвідують ЄС

Секретаріат енергетичного Співтовариства виступає за подальше збільшення гнучкості українського енергоринку, щоб покращити умови для імпорту електроенергії. Про це заявив директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковскі.

Він розповів, що питання енергетичного ринку, а також питання торгівлі електрикою з Європейським Союзом є одним з головних у порядку денному усіх українських делегацій, що відвідують ЄС.

«Але питання цінових обмежень (прайс-кепи – ред.) щодо електроенергії на різних сегментах – це по суті друга сторона тієї ж медалі. І саме тому Секретаріат Енергетичного Співтовариства заохочує Регуляторів, регуляторні органи та Уряд зважати на подальші дії, що мають на меті більшу гнучкість такого ринку», – сказав Лорковські.

Очільник Енергоспівтовариства додав, що належна робота енергетичного ринку України покращить умови для імпорту електроенергії.

Раніше заступник директора з досліджень DiXi Group Богдан Серебренніков заявляв, що скасування діючих в Україні прайс-кепів – це одна з ключових передумов для об’єднання українського та європейського енергоринків.