Вступ України до ЄС: Польща вкотре нагадала про вирішення Волинського питання

Міністр національної оборони Польщі наголосив, що його країна «підтримує Україну настільки, наскільки це можливо». Однак у відносинах двох країн «не все ідеально» через «невирішені історичні питання»

Міністр Владислав Косіняк-Камиш «Без розв'язання Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу»

Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі телеканалу Polsat News.

Він наголосив, що його країна «підтримує Україну настільки, наскільки це можливо». Однак у відносинах двох країн «не все ідеально» через «невирішені історичні питання».

«Без розв'язання Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу», – сказав польський міністр.

Водночас, що саме Косіняк-Камиш має на увазі під «розв’язанням» – міністр не уточнив.

Косіняк-Камиш наголосив, що на шляху євроінтеграції України Варшава повинна «поставити Києву ультиматум».

Міністр оборони Польщі також прокоментував ситуацію на фронті в Україні, сказавши, що для Польщі кінець війни означатиме лише перемогу України. «Будь-який інший результат продовжує становити пряму загрозу для Польщі», – додав він.

Косіняк-Камиш також висловив задоволення постачанням військової техніки в Україну в рамках оборонної підтримки, але вказав на зростаючий ризик виникнення проблем з постачанням восени та взимку через масштабне руйнування критичної інфраструктури.

Раніше заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що доки Україна не вирішить питання ексгумації останків жертв Волинської трагедії, доти країні «немає сенсу мріяти про вступ до ЄС».

До відома, у липні 2023 року Сейм Польщі у вівторок ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у її 80-ті роковини. У документі сказано, що польсько-українське примирення має включати визнання провини і вшанування пам'яті жертв.

До слова, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.