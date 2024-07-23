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Україна отримає кошти від заморожених активів РФ: Кремль посипав погрозами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україна отримає кошти від заморожених активів РФ: Кремль посипав погрозами
Пєсков прокоментував заяву головного дипломата ЄС Жозепа Борреля
фото: з відкритих джерел

Дмитро Пєсков: «Подібні крадійські дії не можуть залишатися без кроків у відповідь»

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що ЄС хоче «обікрасти» Росію,  спрямувавши перший транш з доходів від заморожених активів РФ на зброю для України і пригрозив «відповіддю». Пєскова цитують росЗМІ. 

Зокрема Пєсков прокоментував заяву головного дипломата ЄС Жозепа Борреля про те, що ЄС скерує перший транш з доходів від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня. «Безперечно, так чи інакше якась відповідь буде. Подібні крадійські дії не можуть залишатися без кроків у відповідь», – заявив Пєсков.

Москва опрацює можливість судового переслідування тих людей, які мають відношення до ухвалення та виконання рішення про конфіскацію російських активів, продовжив речник Кремля. Він назвав ситуацію, що склалася, прямим порушенням міжнародного права та порушенням прав власності.

Як повідомлялося, Європейський Союз надішле перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з прибутку від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня. Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

Посадовець зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військове обладнання для України – засобів протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та озброєнь в української промисловості.

Як повідомлялося, Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни-агресорки. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії «Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України» у Брюсселі. 

Раніше Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

Теги: гроші Європейський союз Дмитро Пєсков

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