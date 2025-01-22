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Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обмінялися поглядами щодо найважливіших міжнародних питань та глобальних викликів
фото: Офіс президента України

Зеленський наголосив, що для України критично важливе схвалення Німеччиною додаткового пакета оборонної підтримки на €3 млрд

У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом. Про це повідомляє Офіс президента України. 

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обмінялися поглядами щодо найважливіших міжнародних питань та глобальних викликів.

Окремо під час зустрічі обговорили необхідні зусилля та спільні із союзниками кроки для встановлення справедливого й тривалого миру.

Президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Покровському напрямку. Глава держави наголосив, що для України критично важливе схвалення Німеччиною додаткового пакета оборонної підтримки на €3 млрд.

Крім того, Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили спроби втручання Росії у внутрішні справи європейських країн та протидію російській пропаганді.

Нагадаємо, Зеленський прибув із візитом до Давосу 21 січня для участі у Всесвітньому економічному форумі, який триватиме з 20 по 24 січня. Український дім у Давосі працюватиме з 20 по 23 січня для проведення програми панельних дискусій під час Всесвітнього економічного форуму.

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб обговорити продовження підтримки України та координацію з партнерами для досягнення справедливого миру. 

Також у Давосі президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою. Політики підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Албанією. Про це повідомляє Офіс президента.

Сьогодні, 22 січня, Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом 

Теги: Німеччина партії Володимир Зеленський президент Офіс президента Фрідріх Мерц форум в давосі

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