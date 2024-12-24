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Орбан розповів, ким вважає Путіна та назвав ціну війни в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Орбан розповів, ким вважає Путіна та назвав ціну війни в Україні
Орбан досі вважає диктатора Путіна своїм другом
Фото: Benkő Vivien Cher

Орбан: «Мета зовнішньої політики розсудливої країни – збирати друзів»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає російського диктатора Володимира Путіна чесним партнером. За його словами, Будапешт зацікавлений у розвитку відносин із Москвою. Про це повідомляє Magyar Nemzet

«Мета зовнішньої політики розсудливої країни – збирати друзів. У світі має бути якомога більше країн, зацікавлених в успіхах угорців. Новому американському президенту подобається Угорщина. Наш друг – президент Туреччини, наш чесний партнер – президент Росії, наш хороший друг – прем’єр-міністр Ізраїлю», – сказав Орбан.

Орбан також наголосив, що війна в Україні і США і Європі обійшлась надто дорого.

«Америка та Європа разом витратили на війну близько 300 млрд євро. За ці гроші можна було досягти швидкого зростання рівня життя в усій Європі. Ми могли б вивести цілі Балкани на рівень європейського розвитку. Ми могли б стримати міграцію, ми могли б побудувати абсолютно нову європейську систему оборони. Але ці гроші згоріли. Результат? П’ята частина території України перебуває під окупацією, багато сотень тисяч людей загинули, сотні тисяч були покалічені та поранені, сотні тисяч залишилися вдовами та сиротами. Тим часом мільйони людей вимушено виїхали з України, чия інфраструктура, транспортна та енергетична системи були зруйновані дощенту, і країна не в змозі економічно підтримувати себе в осяжному майбутньому», – сказав Орбан.

Раніше Орбан спрогнозував, як та коли закінчиться війна в Україні. За словами угорського прем'єра, 2025 рік стане «поворотним» не лише для України, але й для світу загалом. Серед можливих сценаріїв: «мирні переговори» між Росією та Україною або «знищення» однієї зі сторін. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана ніхто не уповноважував бути «посередником» у «врегулюванні» війни РФ проти України.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини запропонував Україні оголосити припинення вогню та здійснити великий обмін військовополоненими на Різдво, але нібито отримав відмову від Володимира Зеленського. Також глава угорського уряду наголосив, що нібито «відкрив двері» до переговорів про завершення війни в Україні.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не відповідатиме на провокації, коментуючи слова українського президента Володимира Зеленського про спроби Угорщини завершити війну.

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Теги: Будапешт війна путін Європа гроші Угорщина Віктор Орбан президент переговори

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