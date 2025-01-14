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«TikTok-біженці». На тлі можливої заборони американці качають інший китайський застосунок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«TikTok-біженці». На тлі можливої заборони американці качають інший китайський застосунок
Китайський застосунок вітає нових користувачів, там уже зʼявилися 63 тис. публікацій на тему «біженець TikTok»
фото з відкритих джерел

RedNote – це конкурент TikTok, який популярний серед молоді в Китаї і на Тайвані і має вигляд комбінації TikTok та Instagram

Користувачі TikTok у США активно переходять на інший китайський застосунок – RedNote, адже бояться заборони TikTok у країні. Про це повідомляє BBC.

Такі користувачі називають себе «біженцями TikTok» – вони зробили RedNote найбільш завантажуваною програмою в Apple App Store у США по початку 2025 року.

RedNote – це конкурент TikTok, який популярний серед молоді в Китаї і на Тайвані і має вигляд комбінації TikTok та Instagram. Багато контенту у RedNote присвячено життю молодих мешканок міст, які обмінюються порадами про життя, моду, побачення, їжу тощо.

Китайський застосунок вітає нових користувачів, там уже зʼявилися 63 тис. публікацій на тему «біженець TikTok», де нових користувачів навчають, як орієнтуватися в застосунку і як використовувати основні китайські фрази.

Однак як і в TikTok, на RedNote присутня цензура, коли справа доходить до критики китайського уряду. На Тайвані державним службовцям заборонено використовувати RedNote, бо це може загрожувати їхній кібербезпеці.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку. Заборону TikTok було включено до законопроєкту про надання іноземної допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Цей крок є кульмінацією багаторічних спроб Вашингтону обмежити діяльність TikTok, пов’язаного з Китаєм. А втім, закон не призведе до негайного блокування TikTok. ByteDance матиме близько року, щоб продати TikTok західній компанії, а якщо цього не захоче або зможе – сервіс заборонять на всій території Сполучених Штатів.

Водночас у відео, опублікованому на платформі незабаром після того, як Байден підписав законопроєкт, генеральний директор TikTok Шоу Чу заявив, що він впевнений у перемозі в суді.

Також повідомлялося, Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.

Водночас Новообраний президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.

До слова, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц приєднався до платформи TikTok, хоча раніше його уряд висловив занепокоєння щодо безпеки китайського додатка та наказав працівникам міністерств видалити його з робочих пристроїв.

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Теги: Дональд Трамп закон цензура Apple президент біженці TikTok відео застосунок блокування законопроєкт

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