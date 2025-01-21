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Зеленський обговорив із канцлером Німеччини посилення української ППО (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський обговорив із канцлером Німеччини посилення української ППО (відео)
Шольц та Зеленський обговорили співпрацю Німеччини з Міністерством національної єдності України
фото: Офіс президента

Під час зустрічі лідери окрему увагу приділили продовженню підтримки України

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб обговорити продовження підтримки України та координацію з партнерами для досягнення справедливого миру. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував за допомогу Україні в боротьбі з РФ.

«Німеччина – друга за обсягом наданої нашій державі підтримки. З початку повномасштабного російського вторгнення ФРН передала допомогу на понад €37 млрд. Окремо президент відзначив лідерство країни в посиленні української ППО. Німеччина зробила вагомий внесок у порятунок українців і допомогла зберегти тисячі життів», – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі лідери окрему увагу приділили продовженню підтримки України, зокрема подальшому забезпеченню засобами протиповітряної оборони, та координації кроків з усіма союзниками.

«Окрема тема розмови – співпраця Німеччини з Міністерством національної єдності України. Сторони обговорили конкретні кроки щодо створення осередків єдності в Берліні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зауважив, що Росія перетворюється на версію Північної Кореї. Відповідну заяву він зробив сьогодні, 21 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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Теги: Володимир Зеленський Україна системи ППО Німеччина Олаф Шольц форум в давосі

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