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Зеленський розповів, що скоїла Росія цього тижня (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Зеленський розповів, що скоїла Росія цього тижня (відео)
Наслідки російської атаки на Запорізьку область
фото: Запорізька ОВА

Окупанти випустили по Україні за тиждень майже 700 авіабомб та більш ніж 600 ударних дронів

За цей тиждень росіяни завдали сотень ударів по українських містах і селах, а також по позиціях наших воїнів на передовій. Випущено майже 700 авіабомб та більш ніж 600 ударних дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Кожного тижня російська війна триває лише завдяки здатності російської армії так тероризувати Україну та використовувати свою перевагу в небі. Саме тому важливо, щоб партнери все ж реалізували ті домовленості, які вже є між нами. Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі «Рамштайн» щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю», – розповів він.

Зеленський зазначив, що Україна вже говорила з партнерами, і зокрема зі Сполученими Штатами, про можливість надання їй ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них.

«У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир. Росія не зупиняє свої війни за бажанням – її можна тільки примусити до миру. І частиною такого примусу має бути достатня кількість та якість ППО», – додав президент.

Нагадаємо, триває 1054-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 11 авіаційних та один ракетний удар, застосував 20 КАБ та одну ракету, задіяв для ударів 751 дрон-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

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Теги: ЗСУ окупанти війна фронт Володимир Зеленський

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