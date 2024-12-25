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Теракт у Магдебурзі вплинув на політичні настрої німців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Теракт у Магдебурзі вплинув на політичні настрої німців
Шольц завітав до місця трагедії у Магдебургу
фото із відкритих джерел

Теракт на різдвяному ярмарку у Німеччині ще більше «опустив» рейтинг канцлера Шольца

Теракт на різдвяному ярмарку в Магдебурзі практично не вплинув на розстановку політичних сил у Німеччині, проте призвів до суттєвого падіння рейтингів канцлера Олафа Шольца та голови МВС Ненсі Фезер, свідчать опубліковані  результати соціологічного опитування, проведеного інститутом INSA на замовлення  видання Bild.

Якби вибори до бундестагу відбулися наступної неділі, тріумфатором голосування став би консервативний блок ХДС/ХСС, який має підтримку 31% виборців. На другому місці розташувалася б опозиційна партія Альтернатива для Німеччини з 19,5% голосів. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яку представляють канцлер і глава МВС, опинилася б на третьому рядку з 16%, що практично аналогічно до тих соціологічних оцінок, які наводились до трагедії в Магдебурзі.

Партія «Зелені» змогла покращити результати на 1 відсокових пункти і зараз користується підтримкою 12,5% виборців. Далі йде «Союз Сари Вагенкнехт» з 8%, «призвідник» розпаду правлячої коаліції – Вільна демократична партія Німеччини (СвДП), що балансує на межі мінімального п'ятивідсоткового бар'єру, необхідного для потрапляння до бундестагу, а також партія «Ліві» з 3%.

Таким чином, теракт у Магдебурзі, ймовірно, не змінить політичний ландшафт у Німеччині напередодні дострокових виборів. Найімовірнішим наступником німцької так званої «світлофорної» коаліції стане чергова «велика коаліція» у складі ХДС/ХСС та СДПН, яка перебувала при владі у ФРН під час останнього кабінету Ангели Меркель. Згідно з поточними результатами опитування лише тандем соціал-демократів і християнських демократів може претендувати на необхідну більшість у бундестазі. Виходячи з поточного розташування ХДС/ХСС також може об'єднати зусилля із ВДП та партією «Зелені», проте сценарій, за якого «консерватори» ділитимуть владу одразу з двома партнерами, здається експертам малоймовірним.

На відміну від рейтингів партій, теракт у Магдебурзі спровокував серйозні зміни з погляду персональних рейтингів провідних політиків. Головними програли від того, що сталося на різдвяному ярмарку, очікувано стали канцлер Олаф Шольц і голова МВС Ненсі Фезер, які втратили відразу кілька позицій і опустилися на 18-е і 19-е місце відповідно. Політиком, чия питома вага, навпаки, посилилася після трагедії, стала співголова та опонентка Штольца на посаду канцлера від проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель. Політикині вдалося піднятися одразу на три позиції та опинитися на 14-му місці.

До слова, німецька партія «Альтернатива для Німеччини» (АдГ) закликає Німеччину вийти з Євросоюзу через нібито негативний вплив ЄС на економіку. Кандидатка від АдГ на посаду канцлера Німеччини Аліса Вайдель розкритикувала Європейський союз за руйнування автомобільної промисловості країни та запропонувала перетворити блок на зону вільної торгівлі.

Нагадаємо, співголова «Альтернативи для Німеччини» (АдГ) Аліса Вайдель очолює рейтинг популярності серед кандидатів у канцлери ФРН. Якби канцлер ФРН обирався прямим голосуванням, Вайдель були б готові підтримати 24% німців. Її рейтинг виріс на 3 відсоткових пункти. За кандидата від консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) Фрідріха Мерца проголосували б 20% (мінус 1 відсотковий пункт). Діючого главу уряду Олафа Шольца підтримали б лише 15% учасників опитування. 

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Теги: Європейський союз Олаф Шольц партії рейтинг вибори теракт коаліція

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