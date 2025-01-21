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Україна та Албанія уклали двосторонню безпекову угоду

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна та Албанія уклали двосторонню безпекову угоду
Володимир Зеленський провів зустріч із Еді Рамою
фото: Офіс президента

Албанія закріпила підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО

Сьогодні, 21 січня, у Давосі президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою. Політики підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Албанією. Про це повідомляє Офіс президента.

«З початку повномасштабного російського вторгнення Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу й продовжуватиме підтримку протягом усього десятирічного терміну дії документа. Зокрема, країна зробить внесок у коаліцію винищувачів – забезпечуватиме мовну підготовку українських пілотів і технічного персоналу», – йдеться у повідомленні.

Крім того, держави працюватимуть над поглибленням оборонно-промислової співпраці. Зокрема, ідеться про спільне виробництво з локалізацією в Україні. Окремі розділи стосуються економічного партнерства, взаємодії у сфері безпеки, притягнення Росії до відповідальності, відшкодування збитків, санкцій проти РФ та співпраці у відбудові України.

Крім того, Албанія закріплює підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО та Формули миру.

«Під час зустрічі Володимир Зеленський та Еді Рама також обговорили конкретні напрями оборонної підтримки – те, що може допомогти Україні посилити позиції на полі бою для наближення справедливого й тривалого миру. Окрему увагу приділили майбутньому членству України та Албанії в ЄС. Адже бути повноправним членом Європейського Союзу – мета обох країн», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб обговорити продовження підтримки України та координацію з партнерами для досягнення справедливого миру. 

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Теги: форум в давосі президент Україна Володимир Зеленський Албанія

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