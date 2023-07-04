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Макрон пояснив, чим можуть завершитись заворушення у Франції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Макрон пояснив, чим можуть завершитись заворушення у Франції
У Франції можуть продовжуватись протести
Фото: Reuters/Juan Medina

Із початку заворушень у Франції суди винесли вирок 120 особам

 

Ситуація із заворушеннями у Франції не є пройденим етапом, протести можуть тривати і надалі. З такою заявою виступив президент країни Еммануель Макрон в інтерв'ю газеті Le Parisien.

Макрон прогнозує, що протести можуть тривати, і завершитись у середині липня, чи пізніше.  «Я не вважаю, що заворушення – це вже пройдений етап», – сказав Макрон, зазначивши, що «треба подивитися, як пройдуть 13 і 14 липня», дні, коли французи святкують День взяття Бастилії, а також наступні місяці.

Раніше видання The Guardian писало, що у Франції почала знижуватися кількість арештів учасників протестів. Видання повідомило, що 2 липня поліція заарештувала лише 49 осіб, хоча 1 липня провели понад 700 арештів, а 30 червня – 1300.

Також президент Франції Еммануель Макрон має намір застосовувати фінансові покарання до сімей молодих людей, які беруть участь у порушеннях громадського порядку, пише France24.

«Потрібно, щоб за першого порушення ми могли простим порядком фінансово карати родини», – наводить видання слова президента під час зустрічі з представниками поліцейської бригади з боротьби зі злочинністю. 

«Своєрідний мінімальний тариф після першої витівки», – пояснив Макрон. Глава держави висловив підтримку поліцейським силам після кількох днів заворушень у містах Франції.

Загалом суди засудили до позбавлення волі 120 осіб із початку заворушень у Франції. Про це у прямому ефірі повідомляє французький телеканал BFMTV.

Як зазначають джерела в правоохоронних органах, один із засуджених підлітків, які вперше вчинили злочин під час заворушень, отримав покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 місяців.

Нагадаємо, протести у Франції почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця Наеля. Його зупинив патруль за порушення правил дорожнього руху. Після того, як хлопець спробував поїхати, поліцейські застрелили його.

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Теги: Франція Еммануель Макрон президент поліція злочин

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