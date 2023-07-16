США та союзники провели протиракетні навчання: причина

Країни продемонстрували силу у відповідь на запуск балістичної ракети КНДР

Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря на тлі запуску Північною Кореєю балістичної ракети. Про це повідомляє Yonhap.

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За даними збройних сил Південної Кореї, у навчаннях узяли участь три есмінці, оснащені системою Aegis: корейський ROKS Yulgok Yi I, американський USS John Finn та JS Maya японських морських сил самооборони.

Під час навчань відпрацьовувалися процедури виявлення та відстеження змодельованої комп'ютером мети балістичної ракети, а також обмін відповідною інформацією.

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«Ці навчання дали можливість посилити можливості наших збройних сил щодо реагування на балістичні ракети та покращити співпрацю в галузі безпеки між Південною Кореєю, Сполученими Штатами та Японією», – зазначив представник військово-морських сил.

Уточнюється, що востаннє три країни проводили подібні тристоронні навчання з протиракетної оборони у квітні.

Нагадаємо, 12 липня Північна Корея провела випробування балістичної ракети великої дальності. У міноборони Японії повідомили, що запущена КНДР балістична ракета впала за 250 км від японського острова Хоккайдо. Токіо висловив Пхеньяну протест у зв'язку з запуском.

Згідно з повідомленням ЗМІ, запущена КНДР ракета може нести ядерну боєголовку на материкову частину США. Випробування відбулося наступного дня після того, як сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон погрожувала наслідками за «вторгнення» американських літаків-розвідників у повітряний простір Північної Кореї.

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До слова, президент Південної Кореї попередив про здатність ядерних ракет КНДР вдарити по Європі.

У відповідь на запуск КНДР балістичної ракети Сполучені Штати та Південна Корея провели спільні навчання з участю стратегічного бомбардувальника B-52H, який може нести ядерний заряд.

Також учора стало відомо, що міжконтинентальна балістична ракета, запущена Північною Кореєю, впала в територіальні води РФ. Російська влада проводить розслідування.