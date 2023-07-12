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Зеленський зустрівся із Сунаком: перші деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський зустрівся із Сунаком: перші деталі
Зеленський подякував Британії за зброю, зокрема далекобійну
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Третя зустріч і третій успіх для України на саміті за сьогодні» 

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 12 липня, провів зустріч із прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Третя зустріч і третій успіх для України на саміті за сьогодні. Оборона, політика, наша спільна безпека. Подякував за зброю, зокрема далекобійну зброю. Міцна підтримка України на шляху в НАТО. І готуємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО. Дуже хороша зустріч!» – зазначив він.

Раніше Зеленський зустрівся з канцлером ФРН Олафом Шольцом та прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

Нагадаємо, Зеленський також назвав основні пріоритети для України на саміті НАТО. 

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський «в останню хвилину» намагається переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі. 

Теги: політика Володимир Зеленський президент безпека Ріші Сунак

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