Зеленський зустрівся із Сунаком: перші деталі

Володимир Зеленський: «Третя зустріч і третій успіх для України на саміті за сьогодні»

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 12 липня, провів зустріч із прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«Третя зустріч і третій успіх для України на саміті за сьогодні. Оборона, політика, наша спільна безпека. Подякував за зброю, зокрема далекобійну зброю. Міцна підтримка України на шляху в НАТО. І готуємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО. Дуже хороша зустріч!» – зазначив він.

Раніше Зеленський зустрівся з канцлером ФРН Олафом Шольцом та прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

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Нагадаємо, Зеленський також назвав основні пріоритети для України на саміті НАТО.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський «в останню хвилину» намагається переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі.