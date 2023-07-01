Голова ОВА, якого зняв Зеленський після протоколу за п’яну їзду, виграв суд

Захисник колишнього голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія назвав справу політичним замовленням

Першотравневий районний суд Чернівців закрив справу щодо ексголови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, якого патрульні підозрювали у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

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За даними адмінпротоколу, 12 березня 2023 року в 00 год. 37 хв. Сергій Гамалій, будучи головою ОВА, керував Toyota C-HR на вулиці Головна у Чернівцях з ознаками алкогольного сп’яніння (запах алкоголю з порожнини рота, поведінка, що не відповідає обстановці, різка зміна забарвлення обличчя). Від проходження медичного огляду він відмовився.

У суді колишній голова військової адміністрації вини не визнав. За його словами, 12 березня він перебував у Чернівцях разом зі своїм батьком, котрий потребував лікування. Сюди Гамалія привіз його водій, якого він потім відпустив.

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Перед тим, як топпосадовця затримали патрульні, ввечері зателефонував його заступник Сергій Ткачук. Він повідомив, що 13 березня має відбудеться термінове засідання ради оборони Хмельницької області через ракетний обстріл окупантів. Участь голови ОВА є обов’язковою на вказаній раді, а тому він негайно вирушив до Хмельницького.

Автівку Toyota взяв у тимчасове користування у свого знайомого. Однак на вулиці Головна його зупинили патрульні. Спочатку причиною зупинки була названо порушення комендантської години. Оскільки Гамалій не мав реєстраційних документів на транспортний засіб, його було притягнуто до відповідальності й винесено постанову, з якою він погодився та сплатив штраф.

В подальшому один із працівник поліції запідозрив голову ОВА у вживанні спиртного. Але інша колега сказала, що «алкоголем не чути». Проте її напарник наполягав на своєму. Далі Гамалію запропонували на місці зупинки пройти огляд на стан сп’яніння. Він відмовився, сприйнявши це як провокацію. Водночас погодився поїхати до медичного закладу і там здати необхідні аналізи.

У суді Гамалій додав, що патрульні не надали йому направлення для огляду в лікарню. При цьому таке направлення він узяв в інших поліцейських по дорозі до Хмельницького дані з судового реєстру

У суді Гамалій додав, що патрульні не надали йому направлення для огляду в лікарню. При цьому таке направлення він узяв в інших поліцейських по дорозі до Хмельницького. До суду ексголова приніс медичний документ, який підтвердив відсутність алкоголю в крові. З цих підстав просив суд закрити справу.

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Клопотання про закриття справи подав і захисник Гамалія. Він наполягав: ця справа має політичне забарвлення з метою компрометації його клієнта. До таких висновків захисник дійшов, аналізуючи допущені помилки патрульними під час оформлення адмінпротоколу.

Суд допитав як свідка вже колишнього заступника Гамалія Сергія Ткачука. Той підтвердив: пізно ввечері 11 березня набрав свого шефа і повідомив, що на 13 травня заплановано засідання ради оборони Хмельницької області. За словами Ткачука, він перебував на зв’язку з Гамалієм усю ніч, коли той добирався до Хмельницького. Також посадовець-свідок передав слова Гамалія про начебто провокацію з боку патрульних.

До речі, Сергій Ткачук додав, що запланованого на 13 березня засідання ради оборони області так і не відбулося.

Феміда дослідила всі докази, у тому числі відео з нагрудної камери патрульного і наголосила: з матеріалів справи про адміністративне правопорушення не вбачається, що Сергій Гамалій допустив порушення правил дорожнього руху, за які його слід було зупинити. Така підстава для зупинки транспортного засобу як рух в комендантську годину у законі про Національну поліцію відсутня.

Більше того, суд вважає, що, оскільки Гамалій не порушив Правил дорожнього руху, то всі подальші вимоги працівників поліції він був зобов`язаний виконувати, а всі складені процесуальні документи щодо нього не можуть бути належними та допустимими доказами вини у вчиненні ним адміністративного правопорушення.

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Разом з тим «Главком» кілька разів звертався із запитами до МВС з проханням надати подробиці оформлення адніпротоколу щодо Сергія Гамалія. Двічі редакція отримувала відписки.

«Главком» кілька разів звертався із запитами до МВС з проханням надати подробиці оформлення адніпротоколу щодо Сергія Гамалія. Однак усе закінчувалося відписками

На третій раз департамент патрульної поліції обмежився констатацією факту складання самого адмінпротоколу.

Як писали хмельницькі ЗМІ, 11 березня ексначальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій перебував у ресторані «Діверсо» у Чернівцях разом із начальником внутрішньої безпеки обласної поліції Віталієм Онуляком та «контрабандистом», який в списку санкцій Олександром Єремійчуком. Вже після застілля вони взяли з собою двох дівчат та сіли у два авто. Тоді патрульні зупинили автівку Гамалія, склали на нього протокол та забрали машину на штрафмайданчик.

15 березня, через три дні після складання адмінпротоколу, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гамалія з посади очільника Хмельницької обласної військової адміністрації.