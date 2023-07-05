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«Все під контролем»: Путін збрехав Сі Цзіньпіню

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Все під контролем»: Путін збрехав Сі Цзіньпіню
Путін вирішив заспокоїти лідера Китаю
фото з відкритих джерел

Володимир Путін: «Російський народ як ніколи консолідований» 

Російський диктатор Володимир Путін вперше з`явився перед закордонними лідерами після заколоту ПВК «Вагнер», який став найбільшою загрозою його режиму за 23 роки перебування при владі. Про це пише Moskow Time.

Виступаючи перед главами держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС), куди входять зокрема Китай та Індія, Путін розповів, що він нібито не втратив своїх лідерських позицій. Також президент країни-агресорки запевнив своїх візаві, що у Росії «все контролем».

«Російський народ як ніколи консолідований», – запевнив Путін, звертаючись до голови КНР Сі Цзіньпіна та індійського прем'єра Нарендрі Моді.

Хоча до заколоту «Вагнера» діяльність Євгена Пригожина схвалювали 58% російських громадян, а потім майже третину зберегли підтримку, за словами Путіна, ніякого розколу в російському суспільстві нібито не було і немає.

«Згуртованість і високу відповідальність за долю батьківщини російські політичні кола, все суспільство наочно продемонстрували, виступивши єдиним фронтом проти спроб збройного заколоту», – заявив президент.

Путін додав, що «дякує» і «високо цінує» реакцію на події в Росії з боку країн ШОС, які, за словами лідера країни-агресора, підтримали дії Кремля «щодо захисту конституційного ладу, життя та безпеки громадян». 

Індійський прем'єр, який минулого року скасував щорічну очну зустріч із Путіним через ядерні загрози на адресу України, став одним із останніх, хто зателефонував російському президентові після заколоту «Вагнера». За даними Кремля, їхня розмова відбулася лише 30 червня – через тиждень після того, як Пригожин зупинив танки і погодився «піти до Білорусі».

Сі Цзіньпін взагалі не проводив публічних переговорів з Путіним, а МЗС КНР назвало невдалий військовий заолот «внутрішньою справою» Росії.

Лі Хуей, спецпосланець голови Сі Цзіньпіна з мирного врегулювання в Україні, ще під час травневого візиту до Києва висловлював стурбованість перспективами Путіна і тим, чи зможе він утримати владу, розповів Nikkei Asia високопосадовець, який брав участь у переговорах. 

За його словами, Лі Хуей намагався зрозуміти, наскільки серйозно Україна має намір відвойовувати окуповані території під час контрнаступу, оскільки «навіть обмежений успіх України може спровокувати дестабілізацію в Росії».

Тепер у Пекіні активніше вивчатимуть альтернативні сценарії розвитку політичної ситуації, вважає Ендрю Смолл, автор книги «Без кордонів: внутрішня історія китайської війни із Заходом» та старший науковий співробітник Фонду Маршалла. «Безлади в Росії – один із найгірших можливих сценаріїв для Пекіна, також там турбуватимуться, наскільки добре вони розуміють розстановку сил у Москві», – пояснює він.

Нагадаємо, членами Шанхайської організації співробітництва (ШОС) зараз є вісім країн: Росія, Індія, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Таджикистан та Узбекистан.

Як відомо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Пізніше виявилось, що російський диктатор Володимир Путін знав про підготовку заколоту очільника «вагнерівців» Євгена Пригожина «більш, ніж за добу». 

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Теги: росія Китай путін Індія президент Сі Цзіньпін Євген Пригожин

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