Коли Україна може стати членом ЄС: названо терміни

Катаріна Матернова назвала реалістичний термін для вступу України в ЄС

Україна може стати повноправним членом Європейського союзу до кінця 2030 року, такий часовий термін виглядає реалістичним. Про це повідомляє посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в ефірі національного телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так Матернова відповіла на запитання, чи не змінився її минулорічний прогноз щодо терміну до 2030-го.

«Насправді ні. Не змінився. Я пам'ятаю про нашу розмову. Це було ще до рішення Європейської ради про переговори з Україною. Я впевнена, що це реалістичні часові рамки», – зазначила посол ЄС в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Разом з тим вона висловила думку, що «безумовно, наступний період буде цікавим».

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Нагадаємо, уже в середині березня цього року Європейська комісія мала представити переговорну рамку щодо переговорів з Україною про вступ в ЄС.

До слова, Україна вже виконала чотири рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.

На початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.