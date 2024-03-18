Головна Світ Політика
search button user button menu button

Коли Україна може стати членом ЄС: названо терміни

Діана Гасюк
glavcom.ua
Коли Україна може стати членом ЄС: названо терміни
Катаріна Матернова висловила думку, що «безумовно, наступний період буде цікавим»
фото з відкритих джерел

Катаріна Матернова назвала реалістичний термін для вступу України в ЄС

Україна може стати повноправним членом Європейського союзу до кінця 2030 року, такий часовий термін виглядає реалістичним. Про це повідомляє посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в ефірі національного телемарафону.

Так Матернова відповіла на запитання, чи не змінився її минулорічний прогноз щодо терміну до 2030-го.

«Насправді ні. Не змінився. Я пам'ятаю про нашу розмову. Це було ще до рішення Європейської ради про переговори з Україною. Я впевнена, що це реалістичні часові рамки», – зазначила посол ЄС в Україні.

Разом з тим вона висловила думку, що «безумовно, наступний період буде цікавим».

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції. 

Нагадаємо, уже в середині березня цього року Європейська комісія мала представити переговорну рамку щодо переговорів з Україною про вступ в ЄС.

До слова, Україна вже виконала чотири рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.

Нагадаємо, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.

На початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

Читайте також: Вступ України до ЄС. Попереду довгий шлях
Теги: Єврокомісія посол Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на лютий 2024 року, в Україні працює 3 635 компаній за участю польського капіталу
Польський бізнес в Україні: власники, виручка та «російський слід» в діяльності
27 лютого, 18:58
Ситуацією на польсько-українському кордоні намагаються скористатися росіяни і роздмухують ворожнечу в соцмережах
Нардеп: Українська тема в протестах у Польщі є важливою, але не основною
21 лютого, 12:02
Макрон заявив, що західні країни «мають намір зробити все необхідне, щоб Росія не могла» перемогти в цій війні
Макрон прокоментував можливість відправки військ НАТО в Україну
27 лютого, 03:20
Євробачення-2024: букмекери оновили ставки
Євробачення-2024: букмекери оновили ставки
25 лютого, 20:28
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України
Що буде з РФ після перемоги України: цікавий момент у резолюції Європарламенту
29 лютого, 18:53
Російський диктатор Путін упевнений, що Росія у найближчій перспективі увійде до четвірки найбільших економік світу
Нові обіцянки та страшилки: головне з виступу Путіна
29 лютого, 14:15
Росіяни тримають свою авіацію подалі від українських Повітряних сил
Рекордне збиття літаків РФ: як змінилася ситуація на південному фронті
3 березня, 15:28
Знищена десантниками техніка
Десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою
3 березня, 20:14
Пропозиції Єврокомісії має розглянути Рада ЄС, яка має надати мандат на переговори з Україною та Молдовою
Єврокомісія пропонує змінити «транспортний безвіз» з Україною
5 березня, 16:17

Політика

Коли Україна може стати членом ЄС: названо терміни
Коли Україна може стати членом ЄС: названо терміни
The Telegraph розкрив справжню причину, чому Макрон змінив політику щодо України
The Telegraph розкрив справжню причину, чому Макрон змінив політику щодо України
Росіяни вгатили по автозаправці в Нікополі, є постраждалі (фото)
Росіяни вгатили по автозаправці в Нікополі, є постраждалі (фото)
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
Скільки росіян готові воювати? Опитування продемонструвало цікаву тенденцію
Скільки росіян готові воювати? Опитування продемонструвало цікаву тенденцію
Байден поглузував із Трампа: Один із кандидатів занадто старий, інший – я
Байден поглузував із Трампа: Один із кандидатів занадто старий, інший – я

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Розгром Чорноморського флоту РФ у Криму. Шойгу примчав рятувати ситуацію
9132
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
8442
Великий піст 2024: традиції, меню, правила та заборони
8105
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
6439
Помер Геннадій Москаль
6290
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося

Новини

Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30
День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua