Вторгнення Китаю може статися вже найближчим часом – президентка Тайваню

Тайвань готуватиметься до китайського вторгнення

Вторгнення Китаю на Тайвань може статися вже найближчим часом, і це не просто слова. Про це заявила перша жінка-президент Тайваню Цай Інвень, інформує «Главком».

«Це реально, що це (вторгнення – Ред.) може статися з нами», – сказала Цай у розмові з журналістом американського журналу «The Atlantic». «Отже, нам треба підготуватись. Існує реальна загроза. Це не просто слова», – попередила вона.

Двома місяцями раніше Міноборони США попереджало, що президент Китаю Сі Цзіньпін наказав силою взяти Тайвань до 2027 року. Зазначалося, що хоча Китай зацікавлений у розширенні сфери свого політичного та військового впливу в Індо-Тихоокеанському регіоні, він, ймовірно, буде обережнішим, коли справа доходить до агресивних дій.

Як відомо, після вторгнення Росії в Україну 24 лютого уряд Тайваню приєднався до світових країн у засудженні агресії Москви та запровадженні економічних санкцій щодо неї. Уряд держави також залучив для України майже $33 млн від тайванців через окремий фонд.

Тайвань є частково визнаною державою, яку Китай називає своєю територією. Тайвань управляється демократичним урядом і вважається однією з найуспішніших економік азійського регіону. Офіційний Пекін категорично заперечує спроби будь-яких країн встановлювати відносини з Тайванем або відвідувати його. США визнають легітимність Китаю як єдиної держави, водночас продовжують розвивати зв'язки з островом.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Китай не підтримуватиме Росію у війні проти України. Зеленський наголосив, що зараз Китай не підтримує РФ зброєю.