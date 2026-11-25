Близько 140 літаків втратили сигнал GPS під час польотів над Північним морем, Нідерландами, східною частиною Англії та північно-західною Німеччиною. Інцидент стався 9 листопада і тривав приблизно 19 хвилин. Серед можливих джерел радіоперешкод розглядають російський військовий корабель, який супроводжував вантажні судна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британське видання LBC.

Які літаки втратили GPS

За даними аналітичної групи Hexbird, проблеми із супутниковою навігацією виникли майже одночасно – протягом шести секунд. Перебої охопили територію протяжністю близько 510 км. Загалом дослідники нарахували 140 повітряних суден, які зазнали впливу перешкод. У найактивніший момент одночасно постраждали від 76 до 92 літаків.

Збій зачепив рейси кількох великих авіакомпаній. Серед них:

British Airways – літак прямував із лондонського аеропорту Гітроу до Стокгольма;

easyJet – рейс із Манчестера до єгипетської Хургади;

Ryanair – літак виконував переліт з Единбурга до Рима.

Про проблеми з навігацією також повідомляли пілоти Lufthansa, Air France та скандинавської авіакомпанії SAS. Нідерландська служба управління повітряним рухом підтвердила перебої щонайменше на семи рейсах, які прямували до Амстердама. Усі літаки змогли безпечно приземлитися.

За результатами аналізу Hexbird, перешкоди припинилися приблизно через 19 хвилин після початку. Дослідники встановили, що проблеми виникли переважно у літаків на крейсерській висоті. Повітряні судна, які перебували нижче 15 тис. футів (приблизно 4,6 км), майже не постраждали.

Ця особливість допомогла аналітикам визначити ймовірне розташування джерела перешкод – поблизу поверхні Північного моря.

мапа: The Sun

Чому підозрюють російський корабель

Аналітики припускають, що GPS-сигнали міг порушувати один радіопередавач, розташований у південній частині Північного моря. За їхньою моделлю, найімовірніша зона його перебування – приблизно за 80–115 морських миль на північ від нідерландського острова Тексел.

У цьому районі 9 листопада проходив російський конвой із трьох вантажних суден під прапором РФ. За даними спостерігачів за морським рухом, кораблі прямували на південь у бік Ла-Маншу зі швидкістю близько 10 вузлів. За конвоєм, імовірно, рухався російський військовий корабель.

Британське видання The i Paper, яке звернуло увагу на цей збіг, припускає, що військове судно могло використовувати засоби радіоелектронної боротьби. Колишній офіцер британської військово-морської розвідки Джеймс Дроксфорд припустив, що перешкоди могли бути спробою протидіяти спостереженню західних країн за російськими кораблями.

Водночас Hexbird застерігає від остаточних висновків. За розрахунками дослідників, конвой проходив приблизно за 14–18 морських миль на північний схід від найімовірнішого місця розташування передавача. Модель гірше узгоджується з припущенням, що джерело перешкод перебувало безпосередньо на одному з кораблів конвою.

Аналітики наголошують: наявні дані не дозволяють встановити, хто саме керував передавачем і з якою метою його використовували. Причетність російського військового корабля не підтверджена, але й не виключена.

Нідерланди почали розслідування

Державна інспекція цифрової інфраструктури Нідерландів (RDI) 16 листопада офіційно повідомила про початок розслідування перебоїв GPS у літаках. Відомство підтвердило, що повідомлення про порушення надходили 9 листопада між 18:15 та 18:30 за місцевим часом.

У RDI наголосили, що безпека авіаперевезень не опинилася під загрозою. Під час втрати супутникового сигналу екіпажі могли перейти на резервні навігаційні системи, які замінювали GPS. На час розслідування інспекція відмовилася розголошувати додаткові подробиці.

Про інцидент також висловився голова спільного комітету британського парламенту з питань стратегії національної безпеки Метт Вестерн. 24 листопада він заявив, що повідомлення про перешкоди, які зачепили близько 140 літаків, викликають серйозне занепокоєння.

«Такі дії не досягають рівня оголошення війни, але спрямовані на те, щоб спричиняти хаос і сіяти страх», – наголосив Вестерн. Він закликав Велику Британію посилювати захист як військової, так і цивільної інфраструктури.

Подібний випадок стався влітку

Листопадовий інцидент не був єдиним масштабним порушенням супутникової навігації в цьому регіоні. Аналітики HEXBIRD виявили ще один схожий випадок, який стався 23 липня 2026 року біля східного узбережжя Англії.

Тоді проблеми з GPS виникли приблизно у 60 літаків. Перебої також тривали близько 19 хвилин. Водночас розрахункове місце джерела перешкод було зовсім іншим – приблизно за 40 морських миль від узбережжя графств Лінкольншир і Норфолк.

Дослідники не встановили, хто спричинив липневий збій, і не пов'язують його безпосередньо з листопадовим випадком.

Європейське агентство з безпеки авіації (EASA) раніше також звертало увагу на зростання кількості випадків втручання в роботу супутникової навігації. У липні 2026 року агентство оновило рекомендації для авіакомпаній, виробників літаків та служб управління повітряним рухом. Документ передбачає додаткові заходи для екіпажів і диспетчерів на випадок глушіння або підміни супутникових сигналів.

Нагадаємо, у травні 2026 року літак Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони Джон Гілі, протягом усього тригодинного польоту з Естонії до Великої Британії залишався без GPS-навігації. Інцидент стався після прольоту поблизу російського кордону. У Лондоні підозрювали причетність Москви.