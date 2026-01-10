Головна Світ Політика
search button user button menu button

WP: Ватикан намагався відправити Мадуро в Росію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
WP: Ватикан намагався відправити Мадуро в Росію
Людина тримає зображення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, коли прихильники уряду збираються після удару США по Венесуелі
фото: Reuters

Водночас РФ була готова «здати» Мадуро в обмін на вигідне для себе рішення щодо України

Згідно з розслідуванням The Washington Post, що базується на закритих документах та свідченнях джерел, у грудні Ватикан виступив ініціатором таємних дипломатичних консультацій із Вашингтоном. Метою Святого Престолу було організувати безпечний виїзд венесуельського лідера Ніколаса Мадуро до РФ. У Ватикані припускали, що Кремль може дистанціюватися від підтримки Каракасу, якщо Білий дім піде на певні компроміси у питанні війни в Україні, передає «Главком».

Ключовою фігурою в цих перемовинах став кардинал П'єтро Паролін, друга особа у ватиканській ієрархії. Напередодні Різдва він провів екстрену зустріч із послом США Брайаном Берчем, намагаючись з’ясувати наміри Вашингтона щодо Венесуели. Окрім того, Паролін наполегливо шукав прямого контакту з держсекретарем Марко Рубіо. Кардинал запевняв американську сторону, що Москва дала згоду прийняти Мадуро, і просив США не поспішати з радикальними діями, аби дати диктатору час на роздуми.

Інтерес Пароліна до цієї справи не є випадковим: раніше він працював нунцієм у Каракасі та брав участь у миротворчих зусиллях щодо українського конфлікту. У звітах зазначається, що Ватикан оперував інформацією (яку сам кардинал назвав чутками), ніби Венесуела стала розмінною монетою у глобальній політиці: РФ була готова «здати» Мадуро в обмін на вигідне для себе рішення щодо України.

Проте цей складний дипломатичний план провалився через позицію самого Ніколаса Мадуро. За даними інсайдерів, диктатор не сприймав погрози Дональда Трампа про військову інтервенцію серйозно, вважаючи їх блефом. Замість того, щоб готуватися до еміграції, він публічно демонстрував впевненість – зокрема, танцював у телеефірі за лічені дні до початку американської операції, що у Вашингтоні сприйняли як особисту образу на адресу президента США.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп починає сприймати Володимира Путіна як основну заваду на шляху до завершення війни в Україні. За даними джерел The Telegraph, американський лідер зараз більше розчарований позицією Кремля, ніж діями Володимира Зеленського, і бачить у тактиці РФ свідоме затягування часу.

Останні кроки Білого дому – зокрема захоплення нафтового танкера під російським прапором та підтримка нового пакета санкцій – є прямим попередженням для Путіна. Трамп, який зазвичай поєднує методи тиску та заохочення, наразі фактично відмовився від останніх. Джерело з оточення президента зауважило, що «пряників» для Москви у Трампа більше не залишилося.

До слова, за інформацією The Wall Street Journal, у Венесуелі розгортається драматичне суперництво за увагу Дональда Трампа. Поки Білий дім готується до масштабного переформатування країни – від зміни влади до повного контролю над нафтовим сектором, – лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо та виконувачка обов’язків президента Делсі Родрігес намагаються стати головними партнерами Вашингтона.

Теги: Дональд Трамп Ватикан Венесуела Марко Рубіо росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опозиція та режим Венесуели змагаються за прихильність Трампа
WSJ: Боротьба за владу у Венесуелі розгорнулася у США
Сьогодні, 04:58
Трамп має китайську проблему у Венесуелі: пояснення AP
Трамп має китайську проблему у Венесуелі: пояснення AP
Сьогодні, 01:44
Санкції не діють: за 10 місяців ЄС імпортував з Росії металу майже на 2 млрд євро
Санкції не діють: за 10 місяців ЄС імпортував з Росії металу майже на 2 млрд євро
8 сiчня, 11:40
Син Мадуро назвав затримання батька «викраденням» та закликав світ до солідарності
Син Мадуро назвав затримання батька «викраденням» та закликав світ до солідарності
6 сiчня, 00:40
Вороже не можна толерувати: уроки, які ми знову ризикуємо забути
Чому толерантність до ворожого небезпечна для України
22 грудня, 2025, 17:40
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Російська лижниця Непряєва, яка незаконно відвідувала Крим, здобула ліцензію на Олімпіаду
14 грудня, 2025, 16:36
Олександр Хоменко на позиціях, 2023 рік
Бліндаж у пеклі. Спогади солдата, який провів беззмінно на позиціях 76 днів
13 грудня, 2025, 20:00
Олександр Бутягін
Російська еміграція у паніці: чим обернувся арешт Бутягіна
12 грудня, 2025, 16:37
Президент США Дональд Трамп
Якого дідька, Трампе? Ця угода продає Україну!
11 грудня, 2025, 17:37

Політика

WP: Ватикан намагався відправити Мадуро в Росію
WP: Ватикан намагався відправити Мадуро в Росію
Трамп: Іран прагне свободи, США «готові допомогти»
Трамп: Іран прагне свободи, США «готові допомогти»
Протести в Ірані: Рубіо зробив заяву
Протести в Ірані: Рубіо зробив заяву
Путін промовчав, коли Трамп кинув йому виклик у Венесуелі, і на це є причини – NYT
Путін промовчав, коли Трамп кинув йому виклик у Венесуелі, і на це є причини – NYT
Британія готує війська до розгортання в Україні: виділено £200 млн на модернізацію та захист
Британія готує війська до розгортання в Україні: виділено £200 млн на модернізацію та захист
США планують інвестувати $100 млрд у венесуельську нафту
США планують інвестувати $100 млрд у венесуельську нафту

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua