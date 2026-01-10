WP: Ватикан намагався відправити Мадуро в Росію

Водночас РФ була готова «здати» Мадуро в обмін на вигідне для себе рішення щодо України

Згідно з розслідуванням The Washington Post, що базується на закритих документах та свідченнях джерел, у грудні Ватикан виступив ініціатором таємних дипломатичних консультацій із Вашингтоном. Метою Святого Престолу було організувати безпечний виїзд венесуельського лідера Ніколаса Мадуро до РФ. У Ватикані припускали, що Кремль може дистанціюватися від підтримки Каракасу, якщо Білий дім піде на певні компроміси у питанні війни в Україні, передає «Главком».

Ключовою фігурою в цих перемовинах став кардинал П'єтро Паролін, друга особа у ватиканській ієрархії. Напередодні Різдва він провів екстрену зустріч із послом США Брайаном Берчем, намагаючись з’ясувати наміри Вашингтона щодо Венесуели. Окрім того, Паролін наполегливо шукав прямого контакту з держсекретарем Марко Рубіо. Кардинал запевняв американську сторону, що Москва дала згоду прийняти Мадуро, і просив США не поспішати з радикальними діями, аби дати диктатору час на роздуми.

Інтерес Пароліна до цієї справи не є випадковим: раніше він працював нунцієм у Каракасі та брав участь у миротворчих зусиллях щодо українського конфлікту. У звітах зазначається, що Ватикан оперував інформацією (яку сам кардинал назвав чутками), ніби Венесуела стала розмінною монетою у глобальній політиці: РФ була готова «здати» Мадуро в обмін на вигідне для себе рішення щодо України.

Проте цей складний дипломатичний план провалився через позицію самого Ніколаса Мадуро. За даними інсайдерів, диктатор не сприймав погрози Дональда Трампа про військову інтервенцію серйозно, вважаючи їх блефом. Замість того, щоб готуватися до еміграції, він публічно демонстрував впевненість – зокрема, танцював у телеефірі за лічені дні до початку американської операції, що у Вашингтоні сприйняли як особисту образу на адресу президента США.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп починає сприймати Володимира Путіна як основну заваду на шляху до завершення війни в Україні. За даними джерел The Telegraph, американський лідер зараз більше розчарований позицією Кремля, ніж діями Володимира Зеленського, і бачить у тактиці РФ свідоме затягування часу.

Останні кроки Білого дому – зокрема захоплення нафтового танкера під російським прапором та підтримка нового пакета санкцій – є прямим попередженням для Путіна. Трамп, який зазвичай поєднує методи тиску та заохочення, наразі фактично відмовився від останніх. Джерело з оточення президента зауважило, що «пряників» для Москви у Трампа більше не залишилося.

До слова, за інформацією The Wall Street Journal, у Венесуелі розгортається драматичне суперництво за увагу Дональда Трампа. Поки Білий дім готується до масштабного переформатування країни – від зміни влади до повного контролю над нафтовим сектором, – лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо та виконувачка обов’язків президента Делсі Родрігес намагаються стати головними партнерами Вашингтона.