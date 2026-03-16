Опонент Орбана заявив, що український прапор на мітингу був провокацією: деталі

Лідер опозиції заявив, що акцію з прапором могли організувати прихильники влади

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що розгортання великого українського прапора під час опозиційної ходи у Будапешті було провокацією. За його словами, акцію могли організувати прихильники правлячої партії. Про це повідомляє «Главком».

За словами політика, інцидент стався під час маршу опозиції 15 березня у Будапешті, організованого партією «Тиса». Він вважає, що поява прапора була спробою дискредитувати акцію протесту.

«Керівна партія буквально організувала провокацію з фейковим (українським) прапором за допомогою молоді, яка тісно пов’язана з ними. Чи може ця підла влада опуститися ще нижче? Може», – написав Мадяр.

Як повідомляє угорське видання Telex, інцидент виглядав як заздалегідь підготовлена акція. За даними журналістів, близько восьми-дев’яти людей раптово забігли в натовп і за командою розгорнули український прапор довжиною приблизно 4-5 метрів.

Одночасно з появою прапора поблизу з’явилися люди з камерами, які почали знімати подію. Учасники мітингу відреагували на це обуренням і намагалися витіснити групу з ходи.

За кілька хвилин після сигналу свистком учасники акції швидко згорнули прапор і залишили місце події. Під час розмови з журналістами учасники акції спочатку відмовлялися коментувати свої дії. Один із них коротко заявив, що вони нібито «висловлюють солідарність з Україною».

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу з нагоди річниці угорської революції 1848-1849 років різко висловився про Україну. Він заявив, що угорцям на майбутніх виборах, котрі відбудуться вже за 28 днів, доведеться обирати між його урядом і політикою президента України Володимира Зеленського.