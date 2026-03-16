Опонент Орбана заявив, що український прапор на мітингу був провокацією: деталі

Єгор Голівець
Єгор Голівець
скріншот з відео

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що розгортання великого українського прапора під час опозиційної ходи у Будапешті було провокацією. За його словами, акцію могли організувати прихильники правлячої партії. Про це повідомляє «Главком».

За словами політика, інцидент стався під час маршу опозиції 15 березня у Будапешті, організованого партією «Тиса». Він вважає, що поява прапора була спробою дискредитувати акцію протесту.

фото: telex

«Керівна партія буквально організувала провокацію з фейковим (українським) прапором за допомогою молоді, яка тісно пов’язана з ними. Чи може ця підла влада опуститися ще нижче? Може», – написав Мадяр.

Як повідомляє угорське видання Telex, інцидент виглядав як заздалегідь підготовлена акція. За даними журналістів, близько восьми-дев’яти людей раптово забігли в натовп і за командою розгорнули український прапор довжиною приблизно 4-5 метрів.

Одночасно з появою прапора поблизу з’явилися люди з камерами, які почали знімати подію. Учасники мітингу відреагували на це обуренням і намагалися витіснити групу з ходи.

За кілька хвилин після сигналу свистком учасники акції швидко згорнули прапор і залишили місце події. Під час розмови з журналістами учасники акції спочатку відмовлялися коментувати свої дії. Один із них коротко заявив, що вони нібито «висловлюють солідарність з Україною».

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу з нагоди річниці угорської революції 1848-1849 років різко висловився про Україну. Він заявив, що угорцям на майбутніх виборах, котрі відбудуться вже за 28 днів, доведеться обирати між його урядом і політикою президента України Володимира Зеленського. 

Теги: Угорщина Віктор Орбан Петер Мадяр вибори

Читайте також

Голова НБУ заявив про міжнародний шантаж через рішення Угорщини
Голова НБУ різко відреагував на рішення Угорщини щодо коштів Ощадбанку
10 березня, 19:13
Сіярто укотре заявив про свої підозри щодо міфічної «української військової мафії».
Угорщина зробила дивну заяву про викрадені гроші «Ощадбанку»
8 березня, 20:41
Сибіга назвав затримання українських інкасаторів в Угорщині спецоперацією з російським почерком
Сибіга підозрює Росію у провокації проти українських інкасаторів
6 березня, 20:05
Міністерка культури Франції йде у відставку заради мерських амбіцій
Новий виклик для Макрона: ключова міністерка йде з команди
26 лютого, 12:42
Зеленський запропонував Орбану домовлятися з Путіним
Зеленський відреагував на претензії Угорщини через зупинку нафтопроводу «Дружби»
24 лютого, 20:10
Головною причиною відмови від погроз зупинити експорт Сійярто назвав захист інтересів етнічних угорців
Угорщина не обмежуватиме експорт електроенергії в Україну
22 лютого, 13:56
Виразна перспектива вступу України до ЄС може стимулювати українців погодитися на важкі територіальні компроміси
Референдум про мир. Соціологи вирахували, які умови задовільнять українців
20 лютого, 08:12
Частина наших співгромадян за кордоном беруть участь у проукраїнських акціях
Референдум про мирну угоду. Соціолог спрогнозував, як голосуватимуть українці в Україні і за кордоном
19 лютого, 13:48
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний
Тривожно. Мовчання Залужного закінчилося
18 лютого, 22:47

Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Сьогодні, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
