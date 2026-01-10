Головна Світ Політика
Трамп має китайську проблему у Венесуелі: пояснення AP

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP/Еван Вуччі

Чимала частина венесуельскої нафти належить Китаю 

Заява Дональда Трампа про встановлення контролю над нафтовими ресурсами Венесуели створює нову точку напруги у відносинах із Китаєм. Значна частина венесуельської нафти за багаторічними контрактами належить Пекіну, що змушує адміністрацію США шукати баланс між економічним тиском та збереженням крихкого торговельного перемир'я з КНР. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними аналітиків Morgan Stanley, китайські державні гіганти Sinopec та CNPC претендують на 4,4 млрд барелів нафтових запасів у Венесуелі – це найбільша частка серед усіх іноземних гравців. Крім того, Каракас заборгував Китаю щонайменше $10 млрд (за іншими оцінками – значно більше) у межах угод «позики в обмін на нафту».

Існує висока ймовірність, що новий тимчасовий уряд Венесуели, підтримуваний Вашингтоном, визнає ці угоди незаконними та припинить виплати. Пекін побоюється повторення «лівійського сценарію» 2011 року, коли після падіння Муаммара Каддафі китайські інвестиції в телекомунікації, порти та залізниці були втрачені.

США вже перейшли до активних дій, захопивши нафтові танкери, що перебували під санкціями. Міністр енергітики Кріс Райт заявив, що Штати планують продавати венесуельську нафту «безстроково», акумулюючи кошти на спеціальних рахунках для потреб венесуельського народу. Перші продажі обсягом 30-50 млн барелів розпочнуться зі сховищ сирої нафти вже найближчим часом.

Представники адміністрації Трампа наголошують, що ключовою метою є згортання «ворожого зовнішнього впливу» в Західній півкулі. Усунення Ніколаса Мадуро розглядається як стратегічний удар по позиціях Китаю, для якого Венесуела була ключовим партнером у регіоні.

Пекін висловив «глибокий шок» та «рішуче засудив» застосування сили проти суверенної держави, закликавши негайно звільнити Мадуро. У Міністерстві комерції КНР підкреслили, що жодна країна не має права втручатися в економічну співпрацю Китаю та Венесуели.

Попри жорстку риторику, експерти вважають, що Трамп намагатиметься уникнути прямої ескалації з Пекіном. У квітні запланований візит американського президента до Китаю, де обговорюватиметься продовження торговельного перемир'я. Аналітики припускають, що Пекін може змиритися з втратою впливу у Венесуелі, оскільки венесуельська нафта становить лише невелику частку його загального імпорту, а можливості Китаю захистити свої активи під прямим тиском Вашингтона в цьому регіоні обмежені.

Раніше Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати готові забезпечувати нафтою Китай і Росію. Таку заяву він зробив у контексті встановлення контролю його адміністрації над нафтовидобувною галуззю Венесуели.

Нагадаємо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

Тим часом Федеральна рада Швейцарії заморозила активи очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та пов'язаних з ним осіб. Якщо майбутні суди встановлять незаконне походження коштів, то Швейцарія докладе зусиль, щоб вони «принесли користь народу Венесуели».

До слова, російські чиновники продовжують реагувати на військову операцію США у Венесуелі, але реакція високопоставлених керівників Кремля залишається відносно стриманою.

