WSJ: Боротьба за владу у Венесуелі розгорнулася у США

Лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо планує особисто переконати Трампа, що саме вона є легітимною очільницею Венесуели

За інформацією The Wall Street Journal, у Венесуелі розгортається драматичне суперництво за увагу Дональда Трампа. Поки Білий дім готується до масштабного переформатування країни – від зміни влади до повного контролю над нафтовим сектором, – лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо та виконувачка обов’язків президента Делсі Родрігес намагаються стати головними партнерами Вашингтона, передає «Главком».

Лідерка опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо планує відвідати Вашингтон уже наступного тижня. Її мета – особисто переконати Трампа, що саме вона є легітимною очільницею демократичної Венесуели. Щоб задобрити американського лідера, Мачадо навіть висловила готовність «поділитися» з ним своєю Нобелівською премією, назвавши її вдячністю від венесуельського народу за усунення Мадуро.

Трамп, який раніше публічно заявляв, що Мачадо «не має достатньої поваги в країні» для керування, дещо пом'якшив риторику. В інтерв'ю Fox News він зазначив, що зустріч відбудеться, а отримати Нобелівську нагороду було б для нього «великою честю».

Попри симпатії частини республіканців до Мачадо, адміністрація Трампа наразі де-факто працює з Делсі Родрігес – віцепрезиденткою часів Мадуро, яка тепер виконує обов’язки глави держави. Згідно з оцінками розвідки США, саме Родрігес та її оточення найкраще підготовлені для збереження стабільності та контролю над держапаратом.

Білий дім уже веде з нею активні переговори через Марко Рубіо. Родрігес демонструє гнучкість: вона погодилася на продаж заблокованої нафти через американські компанії та розпочала звільнення політичних в’язнів, хоча темпи цих процесів залишаються низькими.

Трамп дав чітко зрозуміти, що демократичні вибори у Венесуелі зараз не є пріоритетом. «Вони навіть не знають, як їх проводити», – заявив президент США, наголосивши на необхідності спершу відбудувати країну та її нафтову інфраструктуру (інвестиції оцінюються у $100 млрд).

Поки Мачадо готується до зустрічі у Вашингтоні, до Каракаса вже прибула американська дипломатична делегація для підготовки до відкриття посольства США, яке не працювало з 2019 року. Трамп також скасував другу хвилю військових атак, заявивши, що чинний уряд Венесуели виявив «розумну готовність до співпраці».

Аналітики попереджають: для Мачадо цей візит може стати «дипломатичною пасткою». Існує ризик, що Трамп використає зустріч лише для отримання символічних бонусів (як-от визнання його ролі в отриманні миру), водночас продовжуючи підтримувати Родрігес як більш зручного та сильного гравця, здатного тримати під контролем армію та озброєні угруповання в Каракасі.

Раніше лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що повністю підтримує стратегію президента США Дональда Трампа щодо Венесуели.

За словами Мачадо, посилення тиску з боку США, зокрема санкцій проти венесуельських посадовців, захоплення суден і боротьба з нелегальним експортом нафти, є виправданими та необхідними. Вона наголосила, що венесуельський народ вдячний Трампу та його адміністрації й назвала його «захисником свободи в цій півкулі».

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, очільник Венесуели Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним.

Політик заявив, що його було викрадено з будинку у Каракасі. Він також неодноразово називав себе «президентом своєї країни». «Я невинний. Я не винен. Я порядна людина», – сказав він.