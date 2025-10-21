Головна Світ Політика
З усмішкою і під руку з дружиною: Саркозі прибув до тюрми

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Саркозі став першим лідером ЄС, якого ув'язнили
фото: ntv.com.tr

Автомобіль із Саркозі прибув до воріт паризької в'язниці Санте

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений до п'яти років позбавлення волі у так званій «лівійській справі», приїхав до паризької в'язниці Санте. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Саркозі став першим експрезидентом Франції, засудженим до реального ув'язнення, і відбуватиме свій термін в одиночній камері з особистим душем – як мінімум поки суд не розгляне його апеляцію на вирок. 

Приблизно о пів на десяту ранку за місцевим часом автомобіль із Саркозі прибув до воріт паризької в'язниці Санте. «Я не боюся в'язниці. Я стоятиму з високо піднятою головою біля входу в Санте», – сказав Саркозі в інтерв'ю Tribune Dimanche, опублікованому напередодні.

Суд виніс вердикт майже місяць тому, 25 вересня, але вирок Саркозі з відстрочкою: його не взяли під варту в залі суду, а дали час завершити справи і самостійно з'явитися до в'язниці.

Колишнього президента, який очолював Францію у 2007-2012 роках, було визнано винним в участі у злочинній спільноті у справі про отримання мільйонів євро від лівійського диктатора Муаммара Каддафі для фінансування своєї виборчої кампанії у 2007 році.

За іншими пунктами звинувачення – нелегальне фінансування виборчої кампанії, зловживання лівійськими державними коштами та пасивну участь у корупційній схемі Саркозі було виправдано. Він не визнав себе винним, назвав процес політично вмотивованим і вже подав апеляцію на вирок.

На шляху до Санте Саркозі опублікував у мережі Х допис, у якому заявив, що став жертвою помсти та ненависті. «Я хочу сказати французькому народу з властивою мені непохитною силою, що сьогодні вранці у в'язницю сяде не колишній президент Республіки, а невинна людина»,– написав він.

Ще вранці вівторка біля будинку Саркозі та його дружини Карли Бруні у 16-му районі Парижі зібралися прихильники колишнього президента. Його родина, зокрема сини та колишня дружина, закликали підтримати Саркозі та висловити солідарність із ним.

За годину до призначеного часу появи біля в'язниці Саркозі та Бруні вийшли з дому, тримаючись за руки. Парижани, які зібралися біля воріт їхнього будинку, скандували «Ніколя, Ніколя!», повідомив з місця події кореспондент Reuters.

«Я дуже пишаюся ним, пишаюся тим, що він вирушає до в'язниці з гордо піднятою головою, і абсолютно переконаний у своїй невинності», – сказав його брат Гійом Саркозі в інтерв'ю телеканалу BFM TV. Він був серед тих, хто проводжав експрезидента у Санті.

Раніше Главком писав, що колишнього президента Франції Ніколя Саркозі 21 жовтня буде поміщено у в'язницю Ла Санте, де він почне відбувати п'ятирічний термін ув'язнення 

До слова, колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений до п'яти років позбавлення волі у справі про корупцію, заявив про готовність вирушити до в'язниці, наполягаючи при цьому на своїй невинуватості.

Ніколя Саркозі Франція президент дружина вирок

