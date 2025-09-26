Експрезидент Франції відреагував на свій п'ятирічний вирок

Саркозі заявив, що має намір боротися за свою невинність та подати апеляцію

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений до п'яти років позбавлення волі у справі про корупцію, заявив про готовність вирушити до в'язниці, наполягаючи при цьому на своїй невинності. Як пише «Главком», його слова передає французький телеканал BFMTV.

«Я візьму на себе відповідальність, я виконуватиму вимоги судів. Якщо вони дійсно хочуть, щоб я спав у в'язниці, я спатиму, але з високо піднятою головою: я невинний, ця несправедливість – обурлива», – зазначив політик.

При цьому Саркозі заявив, що має намір боротися за свою невинність та подати апеляцію. «Звичайно, я подав би апеляцію» , – додав він.

Нагадаємо, раніше паризький суд засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до п'яти років ув'язнення у справі про кампанію 2007 року. Уточнюється, що причиною такого вироку стала інформація, за якою близькі соратники Саркозі уклали «корупційний пакт» із колишнім лівійським лідером Муаммаром Каддафі, щоб отримати додаткове фінансування для своєї виборчої кампанії на президентських виборах 2007 року.

Суд у Парижі засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, який обіймав цю посаду у 2007-2012 роках, до п'яти років ув'язнення у справі про лівійське фінансування передвиборчої кампанії 2007 року. Про це повідомив телеканал BFMTV із посиланням на рішення суду. Також експрезиденту було призначено штраф у розмірі 100 тис євро.

Саркозі був визнаний винним у співучасті у злочинній групі, але виправданий за звинуваченнями у приховуванні розкрадання державних коштів та пасивної корупції.

Суд у Франції визнав колишнього президента Ніколя Саркозі винним у злочинній змові у справі про фінансування його виборчої кампанії з Лівії.

Розслідування справи розпочалося у 2012 році після публікації у ЗМІ документів, де йшлося про передачу владою Лівії 50 млн євро на президентську кампанію Саркозі 2007 року.

Після Саркозі було пред'явлено звинувачення, зокрема й у незаконному фінансуванні виборчої кампанії та корупції. Колишнього президента виправдали за статтями про приховування розкрадання державних коштів та пасивної корупції.

У березні поточного року повідомлялося, що французька прокуратура вимагала призначити колишньому президентові республіки Ніколя Саркозі покарання у вигляді семи років ув'язнення у справі про фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року з Лівії, про це писав телеканал BFMTV.