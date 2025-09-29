Єврокомісарка з питань розширення прибула до України

Марта Кос зустрінеться з представниками влади, щоб обговорити реформи, пов'язані зі вступом до ЄС

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос прибула в Україну для перевірки відповідності українського законодавства європейському, що передує відкриттю переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ЄС.

«Відсьогодні до середи комісар з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні, щоб підтвердити непохитну відданість ЄС європейському майбутньому країни та відзначити завершення процесу скринінгу щодо вступу до ЄС, підкреслюючи прогрес України на шляху до членства в ЄС», – йдеться в заяві.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос відвідала Ужгородський ліцей імені Дойко Габора з угорською мовою навчання та Ужгородський ліцей №4 із словацькою мовою навчання. За її словами, це важлива частина візиту, тому що дотримання прав нацменшин є передумовою вступу України в ЄС. Також Марта Кос зустрінеться з представниками Ради національних меншин України, щоб обговорити останні кроки влади для зміцнення прав меншин в країні.

Далі єврокомісарка відвідає нещодавно відкриту залізницю, побудовану з використанням європейського стандарту ширини колії, що покращує транскордонне сполучення, торгівлю та інвестиції, прокладаючи шлях для подальшої інтеграції України в транспортну мережу ЄС.

У вівторок, 30 вересня, Кос зустрінеться з регіональними представниками, щоб обговорити реформи децентралізації. Крім того, вона візьме участь у тижні стійкості України та відвідає реабілітаційний центр «Незламність» та житловий проект для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни, що фінансується ЄС. Вона також проведе зустрічі з громадянським суспільством, жінками-лідерами та ветеранами-підприємцями, щоб обговорити прогрес реформ в Україні та економічні перспективи.

У середу, 1 жовтня, єврокомісарка зустрінеться з представниками влади та уряду України й Верховної Ради, щоб обговорити порядок денний реформ, пов'язаних з вступом до ЄС. Крім того, комісар Кос зустрінеться з представниками українських антикорупційних інституцій.

Нагадаємо, у середині вересня українська делегація разом з Європейською комісією завершили скринінгові зустрічі у Брюсселі за переговорним розділом 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій». У липні Україна успішно завершила скринінг четвертого кластера для переговорів про вступ до ЄС.

До слова, європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна продовжує виконувати свої зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Ціль приєднатися до ЄС до 2030 року залишається актуальною.